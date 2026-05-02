ESPN: “É bem provável que ele encerre a carreira no Ajax”

Steven Berghuis parece estar encerrando sua carreira no Ajax. É o que afirma a ESPN em uma análise detalhada sobre o jogador canhoto de 34 anos.

O experiente jogador tem contrato com o Ajax até meados de 2027. O Transfermarkt ainda estima o valor de Berghuis em 2,5 milhões de euros.

O representante da VriendenLoterij Eredivisie não espera que Berghuis saia no próximo verão. “A chance de ele não ser vendido e encerrar sua carreira no Ajax é bastante grande.”

“Quase todos os novos treinadores reconhecem as qualidades de Berghuis. Todos ficam impressionados com sua inteligência de jogo e seus passes”, escreve a redação.

No entanto, também há dúvidas. “Ao mesmo tempo, Berghuis perde um pouco a cada ano em termos de velocidade, explosão e dinamismo, e raramente é escalado como meio-campista. Além disso, nas últimas três temporadas, ele perdeu sempre um número considerável de partidas devido a lesões.”

“Não há dúvida alguma de que Berghuis ainda é valioso para o Ajax. Mas o fato de ele, após uma lesão de meses, ser imediatamente um dos melhores jogadores do Ajax diz tanto sobre a qualidade do restante do elenco quanto sobre o ala-direito de 34 anos”, conclui o veículo de comunicação sediado em Amsterdã.

Berghuis disputou até agora 176 partidas oficiais pelo Ajax. Nelas, marcou 38 gols e deu 44 assistências.