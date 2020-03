Espanhol faz planos para terminar campeonato entre 14 de maio e 30 de junho

Segundo o presidente de La Liga, Javier Tebas, o campeonato será finalizado normalmente já que a Eurocopa foi adiada

Com a pandemia de coronavírus que afeta o mundo todo, diversos campeonatos de futebol foram paralisados. Foi assim com . O principal campeonato espanhol não pôde seguir com as recomendações das autoridades de saúde e o estado de emergência anunciado pelo governo do país.

Com 11 rodadas a serem disputadas, os representantes e organizadores de La Liga buscam um forma de retormar o campeonato para que o campeão seja conhecido, assim como os classificados para a Liga dos Campeões e também os rebaixados para a segunda divisão.

Quando La Liga voltará e quais serão as novas datas?

Não há um posicionamento claro mas Javier Tebas, presidente de La Liga, assegurou que o campeonato "acabará normalmente com o adiamento da ". O torneio de seleções europeias seria disputado no meio deste ano, mas foi adiado para 2021, justamente por conta do coronavírus.

"Não poderíamos passar de 14 ou 18 de maio", disse Tebas sobre a data de reinício. "Se não, nos complicaria muito e, neste caso, pensaríamos num plano B. Mas o primeiro plano é terminar em 30 de junho e começar, no mais tardar, em 14 de maio".

A data final estipulada por Tebas tem uma razão. Os contratos de diversos jogadores acabam justamente nesta data. Dos 20 clubes de La Liga, somente o não seria impactado com o fim dos vínculos mas, por exemplo, o ficaria em uma saia justa imensa: 14 jogadores do time não teriam mais contrato a partir de 1º de julho.

Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, explicou que 30 de junho é uma data recomendada pela Uefa, mas é possível que os campeonatos ultrapassem este dia: "Esta data não pode ser um muro. O objetivo é que todas as competições se finalizem da maneira mais justa".

O que acontece se La Liga não for retomada?

"Se não puder ser disputado em alguns meses, a competição terminará. Ela tem dois aspectos: o campo esportivo, no qual trabalharíamos no devido tempo, como eles devem ser resolvidos, e o aspecto econômico, que também levaremos em consideração se essa situação surgir", explicou Tebas.

Situação do coronavírus na

A Espanha é o quarto país mais afetado no mundo pela Covid-19, atrás de , e Irã. Já são mais de 15 mil casos no país latino, com quase 650 falecimentos em decorrência do coronavírus. Infelizmente, um jovem treinador da base do pequeno clube Atlético Portada Alta faleceu após pegar a doença.

e Barcelona já estão desde a última semana em quarentena, assim como diversos outros clubes do país. O Valencia é o time que mais preocupa. O clube afirmou que 35% está infectado pelo novo coronavírus.