Treinador espanhol de 21 anos falece vítima do coronavírus

Francisco Garcia treinava time infantil do Atlético Portada Alta e é mais uma vítima do Covid-19 na Espanha

Faleceu neste domingo um jovem treinador de um pequeno clube espanhol em função do coronavírus. Francisco Garcia, de 21 anos, era treinador na equipe infantil do Atlético Portada Alta há quatro anos.

Infelizmente, foi a sétima morte confirmada na região da Anduluzia, na , em decorrências ao Covid-19. Garcia estava no grupo de risco por ser um paciente oncológico.

A Espanha está em estado de emergência por conta do alto número de casos registrados do coronavírus no país. Até o último domingo, o país registrou 9191 casos e 309 mortes em decorrência a esta doença. É o segundo país europeu com mais atingidos, atrás somente da . A fronteira entre Portugual e Espanha está fechada para viajantes de lazer e turismo.

A região mais afetada é a capital do país, Madri, que já registrou mais de quatro mil casos e, segundo o Ministério de Saúde espanhol, 213 mortes.

O futebol no país está suspenso. Tanto quanto estão em quarentena. Os merengues registraram um jogador no time de basquete com o vírus, enquanto os catalães estão resguardados como uma maneira de prevenção e de forma voluntária.

Um time muito afetado é o Valência, que registrou cinco casos, incluindo o zagueiro argentino Ezequiel Garay.

Sobre o falencimento do jovem treinador do Atlético Portada Alta, o Malága se manifestou em solidariedade para a família e amigos de Garcia.