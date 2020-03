Espanhol estima prejuízo de R$ 3,5 bilhões se campeonato for cancelado

Duas rodadas do futebol espanhol já foram suspensas por conta do vírus; Real Madrid e Barcelona estão em quarentena

O impacto causado no futebol espanhol pelo coronavírus serão enormes, já afirma . Se a medida de paralisação da primeira e segunda divisão se estender até o final da temporada, é estimado que La Liga sofra um dano de 700 milhões de euros (R$ 3,67 bilhões na cotação atual).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nos clubes, basicamente 550 milhões de euros (R$ 2,88 bi) de direitos de televisão deixariam de entrar, além de quase 90 milhões de euros (R$ 471 milhões) de assinaturas e mais 40 milhões de euros (R$ 209 milhões) de bilheteria, segundo levantamento dos organizadores dos campeonatos.

Mais times

Tudo isso sem contar com os impactos diretos da paralisação na economia da . O futebol interfere diretamente em 1,3% das finanças do país, pois envolve setores como hotelaria e transporte, que também certamente já estão sentindo os impactos do vírus.

Mais artigos abaixo

O coronavírus já fez com que o país tomasse diversas medidas para tentar conter sua propagação. Escolas e faculdades estão fechadas e algumas cidades inteiras estão em quarentena. No futebol, as duas próximas rodadas de LaLiga foram suspensas. Clubes como e já confirmaram funcionários com casos. O Barcelona está em quaretena voluntária .

Clique aqui para saber mais sobre o coronavírus e seu impacto no futebol mundial.