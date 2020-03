Barcelona cancela todas atividades e faz Messi, Piqué e cia treinarem em casa

Medida é tomada em decorrência ao avanço do coronavírus no país; futebol espanhol está suspenso

O suspendeu todas as atividades do futebol até segunda ordem, seguindo recomendações dos médicos do clube e de autoridades locais. Os jogadores ficarão em quaretena por tempo indeterminado e treinarão em suas respectivas casas sob supervisão dos preparadores físicos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

As próximas duas rodadas do futebol espanhol foram adiadas. O Barcelona encararia o Mallorca, fora de casa, e depois receberia o no Camp Nou. A partida do Barça contra o pela Liga dos Campeões também foi adiada.

Mais times

As medidas foram tomadas como uma forma de prevenção contra o coronavírus. Segundo as autoridades locais, até ontem (13 de março), o país já havia registrado mais de 3 mil casos e 84 falecimentos em decorrência da doença. Confira todo o impacto que o coronavírus está causando no futebol mundial clicando aqui.