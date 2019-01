Esgotado o ‘caso Isco’, olhos estão voltados para a titularidade de Marcelo no Real Madrid

Após o jogo contra o Betis, Reguilón poderia jogar contra o Sevilla no lugar do brasileiro. Seu rendimento vem sendo questionado

Nas últimas semanas, o "caso Isco" foi o grande assunto no Real Madrid. As entrevistas coletivas e as declarações dadas na zona mista por Solari e os jogadores tinham como principal assunto a falta de minutos do jogador. Hoje, a situação mudou.

Na última coletiva de imprensa, Solari respondeu apenas uma questão sobre o tema: "Eu respondi mais de uma centena de perguntas sobre Isco em todas as entrevistas coletivas. Ele é um ótimo jogador, assim como todo mundo. Todo mundo tem oportunidades de jogar em um novo jogo, como o de amanhã".

O foco agora passou a ser Marcelo, isso sim. O lateral brasileiro não participou do jogo contra o Bétis. Reguilón foi o escolhido para a posição. Já contra o Leganés, ambos atuaram. A dúvida agora fica sobre qual será escolhido para enfrentar o Sevilla. Qual dos dois é titular? E Reguilón aparece com bastante possibilidade.



(Foto: Getty Images)

De qualquer forma, Solari preferiu não adiantar o titular em coletiva de imprensa que os jornalistas fizeram três perguntas sobre o brasileiro e mais especificamente sua forma física. "Marcelo é provavelmente o jogador mais bem sucedido da última década no futebol mundial. E o que posso dizer é que trabalhamos para que todos estejam no topo", explicou Solari. Uma saída que inevitavelmente lembra as primeiras respostas sobre Isco: elogiando suas realizações e o equiparando ao restante do elenco.

O fato é que a forma física de Marcelo está sendo discutida desde o primeiro jogo da temporada, contra o Atlético na Supercopa. E o brasileiro, com todo o potencial que tem mostrado ano após ano, não termina de encerrar o debate, pelo contrário. Aumenta a cada jogo que passa. A tal ponto que vários treinadores rivais explicaram abertamente que sua estratégia era atacar pelo setor de Marcelo, devido à fraqueza que este está demonstrando. Assim, com esse momento ruim, não seria absurdo ver crescer a sombra de Reguilón, que ofereceu quando esteve em campo um rendimento notável em comparação com a atual temporada do brasileiro.

Contra o Leganés, os dois laterais fizeram uma sequência curiosa: Reguilón atuando como, com Marcelo por dentro, e, depois de uma conversa com Solari, as imagens deixaram no ar a interpretação de que o brasileiro tinha mudado de lugar com Reguilón por sua conta. O próprio treinador já negou na coletiva após o duelo, confirmando que era sua decisão a mudança.

Visto que a tática não deu certo, não se espera que ela seja repetida diante do Sevilla. Resta aber quem será o titular: Reguilón ou Marcelo.