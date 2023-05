A escalação do Real Madrid contra o Manchester City na semifinal da Champions League 2022/23

Sem o zagueiro brasileiro Eder Militão, suspenso, a equipe espanhola está definida para o confronto contra o City

O Real Madrid está escalado para o duelo contra o Manchester City nesta terça-feira (9), no confronto de ida das semifinais da Champions League 2022/23. O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o zagueiro Eder Militão, uma de suas peças mais importantes na equipe, que está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na competição.

Desta forma, o Real está escalado com: Courtois; Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Camavinga; Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric; Rodrygo, Karim Benzema e Vini Jr.

Os primeiros 90 minutos acontecem nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, enquanto o jogo de volta em Manchester está agendado para o dia 17 de maio. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.