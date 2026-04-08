Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Escalação oficial: Álvarez enfrenta Yamal no confronto entre Barcelona e Atlético

Escolhas ousadas, à altura do desafio

O Barcelona recebe o Atlético de Madrid no Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2025-2026.

Hans Flick, técnico do Barça, escalou um trio ofensivo explosivo, com Robert Lewandowski no centro e os alas Lamine Yamal e Marcus Rashford.

Já as escolhas do técnico Diego Simeone marcaram o retorno do atacante Julián Álvarez ao time titular, após sua ausência no último confronto entre as duas equipes pela liga, que terminou com vitória do Barcelona por 2 a 1.

Escalação oficial do Barcelona:

Goleiro: Joan García.

Defesa: João Cancelo – Gerard Martín – Pau Cubarsi – Jules Koundé.

Meio-campo: Dani Olmo – Eric Garcia – Pedri.

Ataque: Marcus Rashford – Robert Lewandowski – Lamine Yamal.

Escalação do Atlético de Madrid: 

Goleiro: Juan Musso.

Defesa: Molina – David Hankó – Lo Normand – Mateo Ruggeri.

Meio-campo: Koke – Giuliano Simeone – – Marcos Llorente.

Ataque: Ademola Lookman – Giuliano Álvarez – Antoine Griezmann.

A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, no Estádio Wanda Metropolitano, onde o vencedor deste confronto enfrentará o vencedor do jogo entre Arsenal e o Sporting de Lisboa nas semifinais da competição.

