Escalação oficial: Álvarez enfrenta Yamal no confronto entre Barcelona e Atlético

O Barcelona recebe o Atlético de Madrid no Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2025-2026.
Hans Flick, técnico do Barça, escalou um trio ofensivo explosivo, com Robert Lewandowski no centro e os alas Lamine Yamal e Marcus Rashford.
Já as escolhas do técnico Diego Simeone marcaram o retorno do atacante Julián Álvarez ao time titular, após sua ausência no último confronto entre as duas equipes pela liga, que terminou com vitória do Barcelona por 2 a 1.
Escalação oficial do Barcelona:
Goleiro: Joan García.
Defesa: João Cancelo – Gerard Martín – Pau Cubarsi – Jules Koundé.
Meio-campo: Dani Olmo – Eric Garcia – Pedri.
Ataque: Marcus Rashford – Robert Lewandowski – Lamine Yamal.
Escalação do Atlético de Madrid:
Goleiro: Juan Musso.
Defesa: Molina – David Hankó – Lo Normand – Mateo Ruggeri.
Meio-campo: Koke – Giuliano Simeone – – Marcos Llorente.
Ataque: Ademola Lookman – Giuliano Álvarez – Antoine Griezmann.
A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, no Estádio Wanda Metropolitano, onde o vencedor deste confronto enfrentará o vencedor do jogo entre Arsenal e o Sporting de Lisboa nas semifinais da competição.
