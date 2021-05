De Manchester para Barcelona: Garcia repete caminho, mas nega comparação com Piqué

O zagueiro de 20 anos vai deixar o City para voltar ao clube pelo qual atuou nas categorias de base

Depois de muita especulação, Eric Garcia confirmou: está de volta ao Barcelona. O zagueiro de 20 anos de idade deixou o clube catalão com destino ao Manchester City ainda nas categorias de base e, agora, quatro anos depois, está de volta. O caminho é bem parecido com o de seu futuro companheiro Gerard Piqué, a quem ele, além de evitar comparações, aproveitou para provocar.

Eric Garcia é um dos promissores zagueiros da nova geração do futebol mundial. Aos 20 anos de idade, ele acumula 12 jogos pelo Manchester City na atual temporada, além de mais sete pela seleção espanhola. E, agora, ele vai deixar o time inglês de graça para voltar às suas origens, como sempre desejou.

Conforme a Goal já havia adiantado no começo de maio, Eric Garcia será a primeira contratação do Barcelona para a temporada 2021-22, como parte do plano de reestruturação do time. O zagueiro confirmou que vai voltar ao seu clube de infância após quatro temporadas no Manchester City.

"Pensei no meu futuro, naquilo que acredito que, neste momento, é o melhor. Acredito que esta é uma decisão corajosa. Estou convencido do passo que dei", disse o zagueiro ao jornal catalão L'Esportiu.

O caminho de Garcia certamente lembra o de seu futuro companheiro de equipe, Gerard Piqué. O camisa 3, ainda na base, se mudou de Barcelona com destino a Manchester, onde começou sua carreira profissional, antes de retornar ao Camp Nou, justamente quatro anos depois. O veterano, porém, estava "do outro lado" da cidade inglesa, defendendo o United.

Garcia, porém, evita comparações. "Somos jogadores diferentes. O Gerard conquistou tudo, é um dos melhores zagueiros do mundo, é mais do que reconhecido, e eu tenho 20 anos e estou praticamente começando a carreira", disse.

"A única comparação possível é que somos ambos da academia e vivemos em Manchester, mas ele não jogou em uma equipe tão boa. Eu tive mais sorte e pude jogar na melhor equipa de Manchester. É uma pena para ele", completou, provocando Piqué, que defendeu o Manchester United entre 2004 e 2008.

A contratação de Eric Garcia é um sonho antigo do Barcelona. O clube catalão está mirando o zagueiro desde o meio de 2020, mas esperou o contrato com o City chegar ao fim para tê-lo de graça nesta janela.

Depois de algumas temporadas complicadas, os culés estão atrás de uma reestruturação, que começa agora, com a contratação do jogador de 20 anos de idade. Além dele, outros nomes podem pintar no Camp Nou, entre eles Sergio Aguero, também vindo do City, enquanto o futuro de Lionel Messi ainda é uma incógnita.