Guardiola diz que Aguero vai fazer dupla com Messi no Barcelona: “ele vai gostar muito”

Após a festa pelo título inglês do Manchester City, o treinador catalão indicou a ida do argentino ao Camp Nou e a permanência de Lionel no Barça

O domingo foi de muita emoção para o Manchester City. Apesar de o título da Premier League garantido, a última rodada foi para o torcedor dos Citizens se despedir de Sergio Aguero. O argentino, maior craque e artilheiro da história do clube inglês, entrou em campo, fez dois gols e ainda bateu um último recorde. A sua saída, contudo, já estava sacramentada.

Aguero, hoje com 32 anos, não teve o seu contrato renovado. Depois de ter ido às lágrimas para se despedir do atacante, o técnico Pep Guardiola adiantou que o argentino está a caminho do Barcelona. E também indicou que Lionel Messi poderá permanecer no Camp Nou ao afirmar que Aguero e Messi irão fazer dupla de ataque na próxima edição do futebol europeu.

“Talvez eu tenha revelado um segredo”, disse Guardiola durante participação ao programa Match of the Day, da BBC. “Talvez ele (Aguero) esteja perto de acertar com o clube do meu coração, pelo Barcelona”.

“Ele vai jogar ao lado do melhor jogador de todos os tempos, Lionel Messi”, seguiu o catalão. “Tenho certeza de que ele vai gostar. E talvez o Barcelona fique mais e mais forte com ele dentro de campo”, completou.

Após os festejos pela conquista da Premier League, que teve outro momento histórico com Fernandinho se transformando no primeiro brasileiro a ser capitão de uma equipe campeã do certame, agora o Manchester City volta todo o seu foco para a decisão da Champions League contra o Chelsea, no próximo sábado (29).