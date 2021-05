Messi renova com o Barcelona? Conversas avançam, mas clube ainda não fez oferta

Jorge Messi, pai de Leo, e Juan Laporta, presidente do Barça, têm boa sintonia, mas ainda não há uma proposta oficial

O diálogo entre Juan Laporta, presidente do Barcelona, e Jorge Messi, pai e agente de Leo, segue seu curso. Porém, fontes muito próximas ao argentino confirmaram à Goal que ainda não há nenhuma proposta oficial por parte do clube para que o camisa 10 acerte sua renovação contratual, lembrando que o vínculo atual com o Barça é válido até o dia 30 de junho.

A sintonia entre as duas partes existe. No entanto, apesar das informações que surgiram em diversos meios de comunicação sobre a proposta de renovação, isso ainda não aconteceu por dois motivos.

Primeiro, Messi segue com o pensamento de que o projeto desportivo que o clube pode lhe oferecer está acima de tudo. O Barcelona ainda não deixou claro quem comandará a equipe na próxima temporada, nem o roteiro traçado para superar os altos e baixos. Detalhes pequenos, mas que importam. E em segundo lugar, porque o Barça ainda está trabalhando na finalização do balanço financeiro, para saber qual é a exata realidade dos cofres do clube.

A Goal confirmou que há houveram algumas reuniões e que, de ambas as partes, há uma predisposição positiva para que se chegue a um acordo. Os contatos devem seguir acontecendo nos próximos dias e a diretoria do Barcelona deve fazer um esforço para que Messi continue usando o azul e grená do Barça. Mas, como dito, ainda não há nenhuma oferta na mesa de Leo.

Nas próximas horas desta quinta-feira (27), Laporta deve fazer um comunicado e, após 83 dias de mandato, explicar o roteiro que o clube vai seguir nos próximos meses, para levar a cabo um processo de mudança que o próprio presidente anunciou há poucos dias.