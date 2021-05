Eric García é a primeira contratação de um Barcelona que tenta renascer

Em meio a uma crise política e econômica, o clube catalão se mexe no mercado atrás de reforços

Eric García será jogador do Barcelona na próxima temporada. Segundo apuração da Goal, o clube e o zagueiro catalão já chegaram a um acordo para o atleta ser a primeira contratação para a temporada 2021/22. A expectativa é que o jogador assine com o clube catalão assim que terminar a temporada com o Manchester City.

O Barcelona planeja anunciar a contratação antes da Eurocopa 2021, em junho. Eric García chegará sem custos depois de comunicar ao City sua intenção de encerrar o vínculo com o clube. A vontade era tão grande de jogar pelo Barça que o atleta aceitou a redução do salário que receberá no novo time em 40%.

Antes das eleições, o conselho de administração presidido por Carles Tusquets ofereceu-lhe um primeiro contrato preliminar. Eric aceitou, mas com a chegada do novo presidente Joan Laporta isso mudou, visto que a situação econômica do clube é delicada.

O presidente Joan Laporta tem uma missão difícil à frente do clube catalão. Além das dívidas que chegam a 1 bilhão de euros (R$ 6,39 bilhões), o time tenta renascer em meio à pandemia. Mesmo depois daquela derrota sofrida por 8 a 2 contra o Bayern de Munique na Champions League, está temporada é considerada fraca. Agora a aposta é pela reformulação da equipe, e também a renovação de Lionel Messi, a peça mais importante do Barça.

O Barcelona entre em campo nesta terça (11) por La Liga, contra o Levante, pela 36º rodada, mirando a liderança do Campeonato Espanhol.