Equipe da Semana do Voetbalzone: Ajax, Feyenoord e PSV contribuem com jogadores

A 31ª rodada da VriendenLoterij Eredivisie chegou ao fim. Os três primeiros colocados tradicionais conseguiram vencer, enquanto o FC Twente e o NEC (1 a 1) dividiram os pontos em Enschede. Estes são os destaques do fim de semana!

Graças às vitórias relativamente fáceis do Ajax, Feyenoord e PSV, Youri Baas, Jordan Bos, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic e Mika Godts conquistaram todos um lugar na Seleção da Semana da VZ. Este último marcou, de longe, o gol mais bonito da 31ª rodada.

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Sem van Duijn marcou dois gols contra o Sparta Rotterdam (vitória por 4 a 1), dobrando assim seu total na temporada. O ala de 22 anos, que joga como atacante no Velsen-Zuid, parece incansável e está cada vez mais eficiente.

Um Lennard Hartjes em boa forma é, na verdade, bom demais para o Excelsior. Infelizmente, o meio-campista de 23 anos, formado pelo Feyenoord, é muito propenso a lesões. Felizmente, ele brilhou novamente no meio-campo do time de Kralingen contra o FC Utrecht (vitória por 5 a 0), onde Derensili Sanches Fernandes roubou a cena.

A Seleção da Semana do VZ: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Casper Widell (Excelsior), Youri Baas (Ajax), Jordan Bos (Feyenoord); Derensili Sanches Fernandes (Excelsior Rotterdam), Marcus Linday (sc Heerenveen), Lennard Hartjes (Excelsior Rotterdam), Couhaib Driouech (PSV); Esmir Bajraktarevic (PSV), Sem van Duijn (Telstar), Miks Godts (Ajax).