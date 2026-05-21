Entenda qual a lesão de Neymar e se ele pode jogar a estreia do Brasil na Copa do Mundo

A condição física de Neymar voltou a preocupar a seleção brasileira a menos de um mês da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O atacante do Santos foi diagnosticado com um edema na panturrilha direita após sentir dores durante a partida contra o Coritiba, válida pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, o camisa 10 passou a realizar um tratamento intensivo para tentar chegar em plenas condições à apresentação da seleção, no dia 27 de maio, na Granja Comary.

O edema é um inchaço causado pelo acúmulo de líquido na região lesionada e, embora não seja considerado uma contusão grave, exige cuidados especiais por conta do risco de agravamento muscular. A preocupação da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti é evitar que o problema evolua para uma lesão mais séria durante a preparação para o Mundial. Por isso, Neymar deve ser preservado dos próximos compromissos do Santos para focar totalmente na recuperação física.

Mesmo com o alerta médico, o cenário atual é considerado relativamente otimista nos bastidores da CBF. A expectativa é que Neymar consiga se reapresentar normalmente à seleção brasileira na próxima semana e esteja apto para participar da preparação visando a Copa do Mundo. A avaliação é de que o problema não compromete, neste momento, sua presença na estreia do Brasil no torneio — que será contra o Marrocos, no dia 13 de junho.

A situação, no entanto, aumenta a pressão sobre o planejamento físico do atacante. Aos 34 anos, Neymar chega a esta Copa após uma longa sequência de problemas físicos nos últimos anos, incluindo a grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho sofrida em 2023. Seu retorno ao futebol brasileiro, no início de 2025, teve justamente como principal objetivo recuperar ritmo de jogo e voltar ao radar da seleção para disputar o quatro Mundial da carreira.

Internamente, existe o entendimento de que a prioridade absoluta do jogador neste momento é chegar em condições ideais para o torneio, que pode representar a última participação dele em Copas do Mundo. Por isso, Neymar dificilmente voltará a atuar oficialmente pelo Santos antes da apresentação do dia 27. A tendência é que o atacante seja monitorado diariamente pela equipe médica da CBF até a estreia brasileira no Mundial.



