Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2026? Que horas é o primeiro jogo, contra o Marrocos?

A Copa do Mundo de 2026 se aproxima e já gera grande expectativa por ser a edição mais grandiosa da história do torneio. A competição será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com sedes divididas entre Estados Unidos, México e Canadá,e pela primeira vez contará com 48 seleções, totalizando de 104 partidas disputadas ao longo do torneio.

A estreia da seleção brasileira será diante do Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos. O confronto terá transmissão do SBT, Globo, ge tv, Globoplay, N Sports, Sportv e Cazé TV.

Antes da estreia oficial na Copa do Mundo, o Brasil fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o segundo compromisso será diante do Egito, no dia 6 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. Os confrontos servirão como testes finais antes do início do Mundial.

Veja datas, horários e onde assistir a todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 aqui.