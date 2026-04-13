Enrique não é obrigado a tomar a “mesma decisão” antes do confronto contra o Liverpool

Em um clima de relativa tranquilidade, o Paris Saint-Germain se prepara para um confronto decisivo contra o Liverpool no estádio de Anfield, em meio a grande expectativa sobre o que a campanha europeia da equipe irá revelar.

O PSG visita os Reds amanhã, terça-feira, levando consigo a vantagem da vitória por 2 a 0 na partida de ida, em um confronto no qual o time parisiense busca garantir a classificação para as semifinais.

O jornal francês “L’Équipe” confirmou que o fim de semana não trouxe nenhuma novidade significativa no campo de treinamento do clube parisiense, antes de sua viagem para a Inglaterra.

A equipe comandada por Luis Enrique praticamente garantiu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, após vencer o Liverpool por 2 a 0 na partida de ida, em Paris.

A equipe de Enrique retoma os treinos hoje, segunda-feira, no estádio de Anfield, em preparação para a partida de volta marcada para amanhã, terça-feira, nas quartas de final da competição continental.

O jornal aponta que a escalação do Paris poderá contar com um retorno importante, já que Bradley Barcola parece estar pronto para se juntar ao elenco após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito sofrida durante a partida contra o Chelsea (3 a 0), no último dia 17 de março.

O jornal destacou que esses preparativos ocorrem em circunstâncias relativamente ideais para Luis Enrique, que poderá, pela primeira vez nesta temporada, contar com o mesmo time titular em duas partidas consecutivas.

E informou que isso se deve à decisão da Federação Francesa de Futebol de adiar a partida da equipe no campeonato nacional contra o Lens, que estava marcada para o último sábado, para o dia 13 de maio.

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O Paris Saint-Germain entrou em campo na partida de ida com a seguinte escalação:

Goleiros: Matvey Savonov.

Defesa: Achraf Hakimi - Marquinhos - Willian Pacho - Nuno Mendes.

Meio-campo: Zaire Emery - João Neves - Vitinha.

Ataque: Dembélé - Khvicha Kvaratskhelia - Désiré Doué.