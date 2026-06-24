Enfrentando cálculos complexos... Por que a Argélia e a Áustria talvez não queiram a vitória?

Todos os olhares estão voltados para o aguardado confronto entre a Argélia e a Áustria na última rodada das disputas do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que parece decisiva para a classificação, mas que, ao mesmo tempo, apresenta uma estranha contradição que pode levar as duas seleções a pensar duas vezes antes de tentarem garantir o segundo lugar.

As duas seleções chegam à rodada final com 3 pontos cada, depois que a seleção argelina perdeu para a Argentina por 3 a 0, antes de vencer a Jordânia por 2 a 1, enquanto a Áustria estreou com uma vitória sobre a Jordânia por 3 a 1, antes de ser derrotada pela Argentina por 2 a 0.

Embora as contas tradicionais exijam que as duas seleções busquem a classificação, o novo formato do torneio, com a participação de 48 seleções, criou cenários mais complexos, especialmente no que diz respeito ao percurso das fases eliminatórias, segundo reportagem publicada pela rede francesa RMC.

O segundo lugar pode levar a um confronto com a Espanha

De acordo com o formato atual do sorteio, o segundo colocado do Grupo 10 deve enfrentar o líder do Grupo 8 nas oitavas de final — posição que a Espanha está prestes a ocupar, embora ainda não tenha garantido oficialmente a liderança antes de sua última partida contra o Uruguai.

Esse cenário torna o segundo lugar menos atraente do que o habitual, especialmente porque algumas projeções atuais indicam que o terceiro colocado pode ter um caminho relativamente mais fácil.

Caso o terceiro colocado deste grupo se classifique, ele poderá enfrentar os Estados Unidos, que já garantiram a liderança do Grupo 4, nas oitavas de final; em seguida, o vencedor do confronto entre Egito e República Tcheca, caso avance para a próxima fase, ou o líder do Grupo 7 — posição ocupada pelos Faraós antes da rodada final.

Além disso, o terceiro colocado pode enfrentar o líder do Grupo 2, que atualmente é o Canadá, ou o líder do Grupo 11, que no momento é a seleção da Colômbia.

No entanto, esse cenário também pode levar o terceiro colocado a enfrentar o líder do último grupo, que atualmente é a Inglaterra.

Grande risco para o terceiro colocado

No entanto, buscar terminar o grupo na terceira posição não é uma opção garantida, já que a classificação, nesse caso, depende de estar entre as oito melhores seleções que ocuparam o terceiro lugar entre os 12 grupos.

As estimativas estatísticas indicam que a seleção que terminar a primeira fase com 3 pontos e saldo de gols de (-1) tem 84,2% de chance de se classificar, enquanto a porcentagem cai para 63,4% se o saldo de gols for de (-2), depois para 41,8% quando for de (-3) e para apenas 26,9% quando for de (-4).

A Áustria tem uma clara vantagem nessas estimativas graças ao melhor saldo de gols; as previsões indicam que suas chances de chegar às oitavas de final chegam a 97,5%, contra 82,9% da Argélia, segundo o Football Meets Data.

Os números também mostram que a probabilidade de a Áustria terminar a fase de grupos em terceiro lugar é de 27,7%, contra 72,3% para a Argélia, enquanto as chances de classificação entre os melhores terceiros chegam a 25,2% para a Áustria e 55,2% para a Argélia, caso ocupem essa posição.

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O empate é uma faca de dois gumes

O empate parece ser uma opção que pode beneficiar mais a Áustria, já que garante a segunda colocação graças à vantagem no saldo de gols, mas a situação é diferente para a Argélia, que pode se ver em uma posição mais complicada.

Qualquer tentativa de se contentar com um empate ou de jogar pensando apenas na classificação pode se voltar contra os “Guerreiros do Deserto”, já que uma derrota aumentaria significativamente as chances de sua eliminação do torneio, enquanto as estimativas indicam que tal cenário poderia levar à eliminação em até 44,8% dos casos...

Apesar da complexidade do cenário, ambas as seleções contam com uma vantagem importante antes do jogo tão aguardado, já que o confronto será disputado após a conclusão de todas as partidas dos outros grupos, o que significa que as comissões técnicas estarão plenamente cientes do número de pontos e da diferença de gols necessários para garantir a classificação entre os melhores terceiros colocados.