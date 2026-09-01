É o que informa a Sky. Segundo a publicação, o jogador de 26 anos está realizando neste momento exames médicos no Gladbach, onde deve assinar um contrato válido até o próximo verão. O Gladbach já tem um acordo com os italianos, mas, de acordo com a reportagem, o clube da Bundesliga não garantiu uma opção de compra para o jogador de ataque.









Kühn havia se transferido apenas no verão passado do Celtic, de Glasgow, para o Como, por 19 milhões de euros. No entanto, por lá ele foi titular em apenas seis partidas pelo clube, que chegou de forma sensacional à Champions League na Serie A. Ao todo, Kühn contribuiu com um gol e duas assistências pelos italianos.

Desde o sub-15, Kühn, que era considerado um enorme talento, atuou pelas seleções de base da Alemanha. Ele foi formado nas academias do St. Pauli, Hannover e RB Leipzig, antes de se transferir para o Ajax, de Amsterdã, aos 18 anos. Dois anos depois, foi emprestado ao Bayern de Munique, que acabou contratando o jogador em definitivo no verão de 2020, sem pagar taxa de transferência. Após outro empréstimo ao Erzgebirge Aue, o Rapid Viena avançou em 2022 e contratou Kühn por apenas 500 mil euros, para vendê-lo um ano e meio depois por dez vezes esse valor para Glasgow. Foi lá que ele deslanchou: somou expressivos 42 participações em gols em 69 jogos oficiais e, com isso, passou a despertar a atenção de clubes ainda maiores.

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"Quero chegar um dia à seleção", disse Kühn ainda no verão de 2024 ao kicker. Com a transferência por empréstimo para o Gladbach, ele agora aparentemente se colocou em uma posição muito melhor para convencer o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, com boas atuações na Bundesliga.