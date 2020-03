Empresário de Pogba e Haaland diz: quero levar um grande jogador ao Real este ano

O sempre polêmico Mino Raiola é um dos maiores agentes do futebol mundial e já começa a alimentar especulações

Se depender de Mino Raiola, um dos agentes e empresários mais influentes do futebol, os torcedores do podem ficar animados com os possíveis reforços do clube para a próxima temporada. O italiano está confiante de que levará algum de seus representados ao clube merengue.

"Tenho muita esperança de que algum dia levarei algum grande jogador ao Real Madrid", afirmou Raiola. "Eu quero levar algum jogador para lá e tentarei fazê-lo neste verão".

E o próprio empresário repassou alguns nomes de seus representados que já foram ligados ao clube espanhol. O principal deles é Paul Pogba. Já é conhecido o interesse do francês em vestir a camisa merengue e ele fez de tudo para já na atual temporada se mudar para Madri, o que não foi possível.

"Existiu um grande interesse, mas não foi possível. O ano passado não conta mais. Veremos o que acontece", disse o empresário.

"Pogba está se concentrando em fazer um bom final de temporada com o para que o time possa chegar à Liga dos Campeões". É possível que o meio-campista busque um novo clube se os Red Devils realmente ficarem de fora do torneio europeu. Hoje, com o campeonato paralisado, o clube está em quinto lugar a três pontos da zona de classificação.

Um nome novo que surgiu nas especulações ligadas ao Real Madrid é Erling Haaland. Depois de todo o sucesso inicial que o norueguês teve em seus primeiros jogos com o , já se espera que ele dê um novo passo rumo ao topo da Europa.

Raiola, entretanto, freou um pouco as expectativas de que este passo seja dado já na próxima temporada: "Não creio que Haaland sairá de Dortmund neste verão". Lembrando que no meio do ano, quando é inverno no e em todo hemisfério sul, é verão na Europa e no restante do hemisfério norte.

Por fim, Gianluigi Donnarumma, jovem goleiro do , não quer seguir na , segundo o jornal Gazzetta dello Sport. As informações do jornal dão conta de que o goleiro de 21 anos deixaria o clube para ir à Premier League ou ao , que já estudou contratá-lo antes da chegada de Keylor Navas, mas há o interesse do Real Madrid, que pode mudar a situação.