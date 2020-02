Haaland, imparável: já fez história na Bundesliga e na Champions

Atacante norueguês não para de fazer gols; neste sábado, deixou sua marca mais uma vez com a camisa do Dortmund

Quem segura Erling Haaland? Até agora, a pergunta é fácil de repsonder: ninguém. Depois de se tornar o jogador que marcou mais rápido dez gols na história da Liga dos Campeões, o norueguês agora estabeleceu um novo recorde na : nunca ninguém havia marcado nove gols nos seis primeiros jogos no Campeonato Alemão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na vitória do Borussia Dortmund sobre o Werder Bremen por 2 a 0, Haaland fez mais um gol e já entrou no Top 10 dos artilheiros da atual temporada. Somando todas as competições, são 12 gols com a camisa aurinegra. Se considerarmos toda temporada, o norueguês já balançou as redes 40 vezes. Antes de se transferir para o Borussia, Haaland defendia o .

Mais artigos abaixo

Mais times

Haaland tem sido fundamental para o Borussia lutar pelo título alemão que não vem desde a temporada 2011/12. Com a vitória neste sábado, o Borussia chegou a 45 pontos e se igualou na vice-liderança da Bundesliga com o , que ainda joga nesta 23ª rodada. O lidera a competição com 49 pontos.

Os dois tentos contra o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões colocaram o atacante como o jogador que demorou menos jogos na história para marcar dez gols: ele precisou de apenas sete partidas para isso. Ele é o artilheiro da competição europeia com 10 gols e também é o primeiro jogador na história da Champions a marcar por duas equipes diferentes na mesma edição.