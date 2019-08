PSG estuda contratar Donnarumma para ser titular; Trapp fecha com futebol alemão

Depois de vender Kevin Trapp para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o Paris Saint-Germain está atrás do goleiro do Milan para a posição

O está novamente à procura de um goleiro e o seu desejo é o jovem do AC - Gianluigi Donnarumma. A busca se dá pela venda de Kevin Trapp e também pela volta de Gianluigi Buffon à .

Quer ver jogos do PSG no Campeonato Francês ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Com a saída de Kevin Trapp, insatisfeito com seu status na equipe, o PSG é obrigado a procurar um novo goleiro. Os dirigentes estão à procura de alguém para esta posição. De acordo com o L'Equipe, Leonardo, diretor esportivo do PSG, ainda tem em mente recrutar Gianluigi Donnarumma, goleiro do Milan. E não para torná-lo o revestimento de Alphonse Areola. O jovem italiano viria a ser titular.



(Foto: Getty Images)

A busca por um goleiro se dá por conta da venda de Trapp ao Eintracht , da . O goleiro foi anunciado oficialmente na tarde desta quarta-feira (7). Ele assinou com a equipe até 2024.

Mais artigos abaixo

"Kevin foi um pilar importante na temporada passada e teve uma grande participação na temporada. Seu carisma e impacto são extremamente importantes para a equipe, e estamos muito felizes em poder manter um grande goleiro e jogador alemão a longo prazo", disse Fredi Bobic.

Trapp também estava feliz: "Eu já enfatizei na primavera que me sinto muito confortável em Frankfurt. O tempo em Paris foi muito emocionante, bem sucedido e uma grande experiência para mim. Agora, gostaria de ficar um pouco em casa", disse o o atleta de 29 anos.