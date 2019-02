Emiliano Sala: mundo do futebol reage à confirmação da morte do jogador

Polícia confirmou na noite desta quinta-feira (7) que corpo encontrado em avião era do jogador argentino

Logo após a confirmação feita pela polícia britânica de Dorset de que o corpo encontrado nos destroços do avião que pertencia ao argentino Emiliano Sala, diversos atletas e clubes reagiram à notícia e usaram suas contas nas redes sociais para prestar homenagens ao jogador.

O Cardiff City foi um dos primeiros clubes a se manifestar:

"É com grande tristeza que relatamos a seguinte declaração, emitida em 7 de fevereiro de 2019 pela Polícia de Dorset: “O corpo trazido para Portland Port foi formalmente identificado como o do jogador de futebol profissional Emiliano Sala. As famílias do Sr. Sala e do piloto David Ibbotson foram atualizadas. Nossos pensamentos permanecem com todos eles”. Nós oferecemos nossas sinceras condolências à família de Emiliano. Ele e David permanecerão para sempre em nossos pensamentos. #CityAsOne"

As autoridades britânicas anunciaram que entregarão os restos mortais do atacante nas próximas horas, para que a família possa organizar um funeral adequado.

Confira abaixo outras homenagens: