A princesa Leonor, filha do rei Filipe VI e herdeira do trono de Espanha, provou acompanhar de perto todos os detalhes e as promessas do mundo do futebol, ao protagonizar um diálogo curioso e espontâneo com o avançado da seleção espanhola Ferran Torres, durante a cerimónia de receção real aos campeões.

Esta receção surge após a conquista, pela seleção espanhola, do título de Campeã do Mundo pela segunda vez na sua história, depois de vencer, na noite do passado domingo, a Argentina por 1-0, com um golo da autoria do próprio Torres.

Os ecos das celebrações do segundo título mundial continuam a marcar as ruas de Espanha, com os jogadores de "La Roja" a percorrerem as ruas da capital, Madrid, culminando os festejos nas habituais etapas oficiais no Palácio Real de "Zarzuela" e na sede do governo, em "La Moncloa". Entre os muitos momentos captados pelas câmaras, um gesto que juntou a família real ao autor do golo da vitória decisiva na final contra a Argentina chamou a atenção nas redes sociais.

Depois de o vídeo se ter tornado amplamente viral, os seguidores questionaram-se sobre o que se teria passado entre a jovem princesa e o avançado do Barcelona durante o cumprimento real. E enquanto algumas especulações irónicas apontavam para que ela tivesse dirigido um elogio ao jogador, as gravações áudio repetidas revelaram que a princesa Leonor abordou Torres com a pergunta: "Não estavas a pensar rapar todo o cabelo?", ao que o avançado respondeu rapidamente e com um sorriso: "Não, não!", segundo noticiou o jornal espanhol "Marca".

Esta brincadeira simpática surge no contexto de uma promessa pública que o natural da cidade de Valência tinha feito a si próprio, de "rapar todo o cabelo" caso conquistasse o Campeonato do Mundo. E este gesto mostrou até que ponto a jovem princesa está próxima e amplamente por dentro dos bastidores e das notícias da seleção nacional.

E apesar de Ferran Torres ter decidido não voltar atrás em relação ao seu visual, muitos dos seus companheiros preparam-se para cumprir promessas muito ousadas. O quarteto Marc Cucurella, Álex Baena, Borja Iglesias e Yéremy Pino decidiu tatuar o rosto do treinador Luis de la Fuente, enquanto Lamine Yamal prometeu deixar crescer a barba e o bigode durante três semanas inteiras e sortear 100 auscultadores para os seus adeptos. Já a dupla Gavi e Pedri prepara-se para pintar o cabelo com cores muito chamativas.