Em vídeo: os EUA abrem o placar com um gol contra habitual... e só a França os supera na história da Copa do Mundo

A seleção dos Estados Unidos se beneficiou de mais um gol contra em sua história na Copa do Mundo, depois que Cameron Burgess, zagueiro da Austrália, marcou contra o próprio gol durante o confronto entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2026, na noite desta sexta-feira.
Com esse gol, os Estados Unidos elevaram para 5 o número de gols que os adversários marcaram acidentalmente contra a própria rede a favor da seleção americana ao longo da história da Copa do Mundo, assumindo sozinhos o segundo lugar nessa lista.
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A única seleção que supera a americana é a francesa, que se beneficiou de seis gols contra na história da Copa do Mundo, segundo a rede francesa “stats foot”.
O gol de Burgos saiu aos 11 minutos, após um cruzamento pela direita da área da Austrália; o zagueiro não conseguiu afastar a bola e acabou mandando-a para o fundo da rede, colocando os Estados Unidos, anfitriões do torneio, na frente por 1 a 0.
Os Estados Unidos haviam goleado o Paraguai (4 a 1) na primeira rodada da fase de grupos, enquanto a Austrália venceu a Turquia (2 a 0) nas disputas do Grupo 4.