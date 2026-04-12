Em vídeo... O Marrakesh derrota o Wydad com um gol espetacular

O Wydad Casablanca perdeu para o Maghreb Fez por 1 a 0 na noite de domingo, na 15ª rodada do Campeonato Marroquino de Profissionais.

O empate sem gols se manteve até os 80 minutos, quando Idris El Jebali marcou um gol espetacular contra o Wydad, com um chute à la Rabona.

Os jogadores do Wydad não conseguiram empatar o jogo, que terminou com a vitória do Maghreb Fez.

O Maghreb Fez assumiu provisoriamente a liderança do campeonato nacional com 31 pontos, enquanto o Wydad Casablanca permaneceu com 30 pontos na quarta posição.

O técnico francês Patrice Carteron não conseguiu conquistar sua primeira vitória com o Wydad até o momento.

Cartieron comandou o Wydad em três partidas, que terminaram com derrotas para o Fath Rabat e o Marrocos de Fez, e um empate com o Difaâ Hassani de Jdidi.

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