Em vídeo: O impasse árabe continua... Hat-trick de Messi acaba com as esperanças da Argélia

A seleção argelina não conseguiu conquistar a primeira vitória árabe na Copa do Mundo de 2026 e foi derrotada pela seleção argentina por 0 a 3 na madrugada desta quarta-feira, em partida em que o lendário Lionel Messi marcou três gols, um “hat-trick”.

A seleção da Argélia sofreu a terceira derrota árabe, após a derrota da Tunísia para a Suécia por 1 a 5 e do Iraque para a Noruega por 1 a 4, enquanto as quatro seleções do Catar, Marrocos, Egito e Arábia Saudita conseguiram empates satisfatórios contra a Suíça, o Brasil, a Bélgica e o Uruguai, respectivamente.

As esperanças árabes agora recairão sobre a seleção da Jordânia, que enfrenta a Áustria ainda nesta manhã.

A seleção argentina assumiu a liderança do Grupo 10 com 3 pontos, enquanto a seleção da Argélia ocupa a última posição do grupo, aguardando o resultado da partida entre Jordânia e Áustria.

Hat-trick histórico

Messi marcou o primeiro hat-trick da Copa do Mundo de 2026 e assumiu a liderança da artilharia logo no início, além de ter marcado o primeiro hat-trick de sua carreira na Copa do Mundo, elevando seu total para 16 gols e assumindo a liderança da lista dos maiores artilheiros da história do torneio, empatado com o alemão Miroslav Klose.

Dois gols anulados

O início da partida foi rápido, e a seleção argentina assumiu a iniciativa no ataque. Messi levou apenas 5 minutos para balançar as redes de Luca Zidane após um passe em profundidade de Lautaro Martínez, mas o árbitro anulou o gol por impedimento, fazendo com que o “Pequeno Pulga” soasse o alarme logo no início para os Guerreiros do Deserto.

Mas a seleção da Argélia respondeu da mesma forma apenas três minutos depois: Ibrahim Maza deu um passe em profundidade maravilhoso para Fares Chaibi, que chutou rasteiro no ângulo apertado do gol de Emiliano Martínez, mas o gol também foi anulado por impedimento.

A magia de Messi

A seleção argentina retomou rapidamente o controle da partida. Messi recebeu a bola fora da área, avançou e, aproveitando a falta de marcação, chutou de surpresa, marcando um gol logo aos 17 minutos e dificultando a tarefa da seleção verde.

O atual campeão dominou a partida após o gol, e a superioridade se manteve até o segundo tempo, enquanto os Guerreiros do Deserto não conseguiram incomodar a defesa argentina, exceto em raras ocasiões.

Messi conseguiu marcar o segundo gol da seleção argentina aos 60 minutos, ao aproveitar o rebote de um chute de Mac Allister que foi defendido por Luca Zidane.

Messi não se contentou com isso e marcou o terceiro gol aos 76 minutos, com um chute de surpresa da entrada da área; em seguida, o técnico Lionel Scaloni decidiu substituí-lo para poupá-lo para as partidas contra a Áustria e a Jordânia.