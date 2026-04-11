Em vídeo... O Exército Real derrota o Nahda Berkane

O Real Army colocou um pé na final da Liga dos Campeões da África, após vencer por 2 a 0 o visitante Renaissance Berkane, na partida de ida da semifinal, na noite de sábado.

O primeiro tempo entre o Exército Real e o Nahda Berkane terminou empatado em 0 a 0.

No segundo tempo, mais precisamente aos 58 minutos, o Exército Real marcou seu primeiro gol com Ahmed Hamoudan.

Com um chute forte, Khalid Ait Orkhan marcou o segundo gol do time militar aos 80 minutos.

Os jogadores do Renaissance Berkane não conseguiram reverter o placar, e a partida terminou com a vitória do Exército Real.

O confronto entre o Exército Real e o Renaissance Berkane será repetido no próximo sábado, na partida de volta das semifinais.

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