Em vídeo: Mahib Abdulhadi pede desculpas a Hamza Abdulkarim

Após uma enxurrada de críticas que tomou conta das redes sociais, o jornalista Mahib Abdel Hadi apresentou um pedido público de desculpas ao jovem jogador Hamza Abdel Karim, afirmando que não foi de forma alguma sua intenção menosprezar o talento do jogador da seleção egípcia.

As declarações de Abdel Hadi haviam desencadeado uma ampla crise na mídia, quando ele questionou o “alvoroço” em torno de Abdel Karim, dizendo: “Não vi nada que justificasse todo esse alvoroço. Ele marcou um gol em partidas da equipe reserva, então qual é a história? Quem está por trás de todo esse alvoroço?”.

E acrescentou: “Por que sobrecarregamos o jogador mais do que ele pode suportar, como se ele fosse nos levar à conquista da Copa do Mundo? Endrick, que tem a mesma idade, marcou um gol contra o Egito e, mesmo assim, não causou todo esse alvoroço”.

Desculpas diretas a Hamza Abdel Karim

Em um vídeo publicado em sua conta oficial no Facebook, Abdelhadi se pronunciou para encerrar a polêmica, dizendo: “Peço desculpas de forma clara e sincera se algum comentário, palavra ou maneira de falar minha foi interpretado como ironia ou menosprezo ao jogador”.

E dirigiu uma mensagem direta a Hamza Abdel Karim: “Se você se sentiu incomodado ou ofendido com minhas palavras ou minha maneira de falar, peço desculpas e desejo a você uma carreira de sucesso. Você tem a idade do meu filho, e é impossível que eu tivesse a intenção de ofendê-lo”.

Motivos do pedido de desculpas... “O objetivo era técnico, não pessoal”

O pedido de desculpas do jornalista incluiu a família do jogador e sua torcida, desejando-lhe sucesso em seu clube e na seleção egípcia, e ressaltando que Hamza representa “uma nova geração de talentos promissores que merecem apoio e incentivo, longe de qualquer pressão”.

Abdelhadi esclareceu que sua longa trajetória na mídia esportiva sempre teve como objetivo discutir aspectos técnicos e analíticos, e não menosprezar nenhum jogador. Ele continuou: “Se minha expressão não foi clara ou se minha mensagem soou inadequada, reitero meu pedido de desculpas”.

Ele concluiu seu discurso enfatizando seu respeito pelos sentimentos da torcida e seu apreço pelo empenho deles em defender os jovens talentos que representam o futuro do futebol egípcio, considerando que esse empenho “merece respeito e apreço”.