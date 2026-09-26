Em vídeo: Kane desperdiça pênalti e Espanha responde com dois gols

O reserva Álex Baena marcou o gol de empate da seleção da Espanha diante da Inglaterra, dona da casa, antes que o outro reserva, Mikel Oyarzabal, anotasse o terceiro gol (3 a 2) na partida disputada na noite deste sábado no estádio de Wembley, na capital britânica, Londres, pela primeira rodada da Liga das Nações da Europa.
O gol de Baena veio de um forte chute de fora da área, aos 60 minutos, apenas seis minutos depois de o astro inglês Harry Kane desperdiçar um pênalti conquistado por Jude Bellingham em razão de uma falta cometida por Rodri.
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Kane chutou na trave, depois de perder o equilíbrio e tocar a bola com os dois pés, desperdiçando a chance de ampliar o placar para os donos da casa, ao que a Espanha respondeu rapidamente com dois gols, o primeiro deles marcado por Baena, antes que o mesmo jogador desse a assistência para o segundo gol de Oyarzabal, que ficou cara a cara com o goleiro James Trafford e por cima dele colocou a bola no fundo das redes, aos 74 minutos.
A seleção espanhola havia aberto o placar cedo por meio de Lamine Yamal, aos dois minutos, depois de aproveitar um erro na posse de bola do zagueiro do Manchester City, Marc Guéhi, para roubá-la e arrancar em direção à área, antes de marcar no gol de Trafford.
Após uma sequência de chances desperdiçadas pela Espanha, o ponta do Barcelona, Anthony Gordon, conseguiu igualar o placar aos 36 minutos, quando trocou passes com Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, em um contra-ataque, antes de avançar e chutar no gol do goleiro Unai Simón.
Não haviam se passado quatro minutos e o astro do Bayern de Munique, Harry Kane, colocou a seleção inglesa na frente (2 a 1) com uma cabeçada que se chocou com o lateral do Real, Marc Cucurella, e foi ao fundo das redes depois de o último falhar em afastá-la, aos 40 minutos, antes que o jogador do Atlético de Madri marcasse o segundo gol de "La Roja", aos 60 minutos, e Oyarzabal acrescentasse o terceiro aos 74 minutos.