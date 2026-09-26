A seleção da Inglaterra virou a desvantagem diante da visitante espanhola e passou a vencer por 2 a 1 antes do fim do primeiro tempo, após marcar dois gols em apenas quatro minutos, na noite deste sábado, no estádio de Wembley, na capital britânica, Londres, pela primeira rodada da Liga das Nações da Europa.
A seleção espanhola havia aberto o placar cedo, com Lamine Yamal, aos dois minutos, depois de aproveitar um erro na posse de bola do zagueiro do Manchester City, Marc Guéhi, roubando-a e arrancando em direção à área, antes de marcar contra o goleiro James Trafford.
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E, depois de um intervalo de chances desperdiçadas por parte da Espanha, o ponta do Barcelona, Anthony Gordon, conseguiu igualar o placar aos 36 minutos, ao trocar passes com Jude Bellingham, meio-campista do Real Madrid, em um contra-ataque, antes de avançar e finalizar contra o goleiro Unai Simón.
E não se passaram quatro minutos até que o astro do Bayern de Munique, Harry Kane, colocasse a seleção inglesa em vantagem por 2 a 1, com um cabeceio que bateu no lateral do Real, Marc Cucurella, e balançou as redes depois de este último falhar ao tentar afastá-la, aos 40 minutos.
A seleção espanhola entra em campo na condição de campeã da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Argentina por um gol a zero na partida final, além de ser campeã da Europa de 2024 em cima da Inglaterra (2 a 1). A "La Roja" também disputa o confronto após uma série de 38 partidas consecutivas sem derrota.
Já a Inglaterra ficou com a terceira colocação no Mundial de 2026, após vencer, em uma partida emocionante, a vizinha França (6 a 4).
O Grupo 3 do primeiro nível conta também com as seleções da Croácia e da República Tcheca, que se enfrentam no mesmo horário.