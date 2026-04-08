Em vídeo... Hossam Awar quebra a maldição do Al-Hilal

O argelino Hossam Aouar, meio-campista do Al-Ittihad de Jeddah, quebrou a maldição do Al-Hilal durante o confronto contra o Neom no Campeonato Saudita Roshen.

Aouar marcou o terceiro gol do Al-Ittihad contra o Neom, nesta quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, na 29ª rodada da Liga Roshen.

O gol surgiu de um escanteio, que Danilo Pereira desviou de cabeça para o jogador argelino diante do gol vazio, que mandou a bola para o fundo da rede.

Com isso, Aouar quebrou uma maldição que durou mais de 45 dias, período em que ele não marcava gols pelo Al-Ittihad em nenhuma competição.

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Antes do jogo contra o Neom, Aouar não marcava nenhum gol desde que fez isso contra o Al-Hilal, no dia 21 de fevereiro passado, na 23ª rodada da Liga Roshen.

Desde então, o jogador argelino disputou 5 partidas, sendo 4 na Liga Roshen e uma na Copa do Guardião das Duas Santas Mesquitas, nas quais não conseguiu marcar nenhum gol.