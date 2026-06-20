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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Holanda dá um show de gols na Suécia

Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
Copa do Mundo
Países Baixos
Suécia

A seleção da Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 na noite de sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção holandesa não demorou muito para abrir o placar, marcando um gol logo aos cinco minutos, com Brian Proby.

Probi voltou a marcar seu segundo gol pessoal aos 17 minutos, encerrando o primeiro tempo com a Holanda à frente por 2 a 0.

A pressão holandesa continuou no segundo tempo, e Cody Jakpo marcou o terceiro gol dos “Moinhos” aos 47 minutos.

Jakpo conseguiu marcar seu segundo gol pessoal, e o quarto dos “Moinhos Laranjas”, aos 54 minutos.

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Suécia
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Anthony Elanga diminuiu a diferença ao marcar o único gol da Suécia aos 59 minutos.

E, aos 89 minutos, Crisêncio Sammerfield encerrou a goleada da seleção holandesa contra a Suécia.

A Holanda chegou a 4 pontos na liderança do Grupo 6, enquanto a Suécia permaneceu com 3 pontos na segunda posição, aguardando o resultado do confronto entre Japão e Tunísia.

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