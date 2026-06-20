Em vídeo: Holanda dá um show de gols na Suécia

A seleção da Holanda goleou a Suécia por 5 a 1 na noite de sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
A seleção holandesa não demorou muito para abrir o placar, marcando um gol logo aos cinco minutos, com Brian Proby.
Probi voltou a marcar seu segundo gol pessoal aos 17 minutos, encerrando o primeiro tempo com a Holanda à frente por 2 a 0.
A pressão holandesa continuou no segundo tempo, e Cody Jakpo marcou o terceiro gol dos “Moinhos” aos 47 minutos.
Jakpo conseguiu marcar seu segundo gol pessoal, e o quarto dos “Moinhos Laranjas”, aos 54 minutos.
Anthony Elanga diminuiu a diferença ao marcar o único gol da Suécia aos 59 minutos.
E, aos 89 minutos, Crisêncio Sammerfield encerrou a goleada da seleção holandesa contra a Suécia.
A Holanda chegou a 4 pontos na liderança do Grupo 6, enquanto a Suécia permaneceu com 3 pontos na segunda posição, aguardando o resultado do confronto entre Japão e Tunísia.