A seleção da Noruega garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma emocionante vitória sobre a seleção da Costa do Marfim por 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes na noite desta terça-feira, no Estádio de Dallas, pelas oitavas de final do torneio mundial.

A partida foi ofensiva e emocionante desde os primeiros minutos; a primeira grande chance foi dos “Elefantes” da Costa do Marfim aos 21 minutos, após uma excelente penetração de Konan pelo lado esquerdo da área, que chutou rasteiro, mas a bola passou rente à trave do gol norueguês.

O astro Haaland começou a se destacar aos 37 minutos, quando subiu para cabecear um cruzamento preciso, mas a bola saiu fraca e foi para as mãos do goleiro Fofana.

A espera da Noruega não demorou muito; eles abriram o placar de forma espetacular aos 39 minutos, com o jovem Nosa, que avançou com habilidade pelo lado esquerdo e chutou uma bola com efeito que entrou com sucesso no gol da Costa do Marfim.

Com esse gol, Nosa (21 anos e dois meses) fez história, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção da Noruega em toda a história de suas participações na Copa do Mundo. E sua conquista não parou por aí: ele se tornou o segundo jogador norueguês a marcar nas fases eliminatórias da Copa do Mundo ao longo da história, e o primeiro em 88 anos, mais precisamente desde o gol de Arne Brøstad contra a Itália na edição de 1938.

A Noruega quase dobrou o placar logo aos 42 minutos, depois que Sorloth deu um passe de cabeça para Haaland, que estava completamente livre dentro da área de seis jardas, mas o chute deste último acertou Sangaré e passou rente à trave. Nos últimos instantes do primeiro tempo, a Costa do Marfim buscou o empate com uma cabeçada de Agbado após uma cobrança de falta, mas a bola passou por pouco ao lado da trave.

Logo no início do segundo tempo, a Costa do Marfim pressionou com força e desperdiçou uma chance clara de empatar aos 55 minutos, depois que Bebe aproveitou uma confusão na defesa norueguesa ao afastar a bola, ficando sozinho diante do gol, mas o goleiro Nylund brilhou ao defender seu chute direto.

Aos 67 minutos, a Noruega quase selou a vitória com o segundo gol, quando Heigim chutou forte de dentro da área, mas Diallo afastou a bola na linha do gol.

Essa brilhante atuação defensiva de Diallo se traduziu, por ele mesmo, no gol de empate para a Costa do Marfim aos 74 minutos; ele apresentou uma sequência de dribles encantadores pelo lado direito da área, enganando a defesa norueguesa antes de chutar com força, mandando a bola para o fundo da rede e garantindo o empate dos Elefantes.

Em meio ao ímpeto de ambas as equipes, o “Destruidor” Haaland surgiu aos 86 minutos para assumir o papel de herói, aproveitando um passe rasteiro e preciso do companheiro Berg para, sem marcação, mandar a bola com facilidade para o fundo da rede, marcando o gol da vitória decisiva para a Noruega em meio a uma alegria imensa.

Esta é a quarta participação da Noruega na história do torneio; o país conseguiu repetir sua maior conquista ao chegar às oitavas de final, assim como fez na Copa do Mundo da França de 1998 (vale lembrar que também se classificou para essa fase na edição de 1938, mas o torneio começava diretamente nas oitavas de final).

Com essa vitória valiosa, a Noruega tem um confronto acirrado nas oitavas de final, onde enfrentará o gigante da América do Sul, a seleção do Brasil, que se classificou após eliminar a seleção japonesa por 2 a 1.