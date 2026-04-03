Em vídeo... Cristiano perde a paciência diante da atitude recorrente de "Dunga"

O jogador egípcio Nabil Emad “Dunga”, estrela do meio-campo do Al-Najma saudita, provocou a ira de Cristiano Ronaldo durante o confronto de sua equipe contra o Al-Nassr na 27ª rodada do Campeonato Saudita de Profissionais.

Dunga foi transferido para o Al-Najma, lanterna da tabela, na última janela de transferências de inverno, e tornou-se um dos titulares da equipe que trava uma batalha acirrada para evitar o rebaixamento.

Durante a partida contra o Al-Nassr, líder da tabela, o jogador egípcio sofreu uma lesão em uma disputa de bola com Abdullah Al-Hamdan aos 26 minutos, caindo no gramado.

Dunga recebeu atendimento médico dentro do campo por mais de dois minutos e, depois que o árbitro ordenou a entrada da ambulância, surpreendeu a todos ao se levantar de repente e pedir para sair andando por conta própria.

Essa situação provocou o descontentamento de Ronaldo, que não escondeu sua raiva e dirigiu sua ira ao motorista da ambulância, exigindo que ele deixasse o estádio rapidamente para não desperdiçar tempo adicional para sua equipe.

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Poucos minutos após seu retorno ao campo, Dunga caiu novamente aos 32 minutos, pedindo atendimento médico, em uma cena que provocou a ira do capitão do Al-Nassr mais uma vez.

Vale lembrar que Dunga havia se transferido para o Al-Najma vindo do Zamalek egípcio, e a equipe saudita tenta aproveitar sua experiência para garantir sua permanência na liga.