Em vídeo... Al-Harifi: Donis não passou no teste de verdade... e o Uruguai é a seleção mais fraca

Fahd Al-Harifi, lenda do futebol saudita, lançou um forte ataque contra o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, considerando que ele falhou no verdadeiro teste, após o empate com o Uruguai na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita não conseguiu manter a vantagem e empatou com a Uruguai por 1 a 1 na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Al-Harifi disse em declarações ao programa “Dorina Ghir” do canal “Al-Saudiya”: “Antes da partida, esperávamos conquistar um ponto, mas percebemos depois que ele estava ao nosso alcance se tivéssemos pressionado mais, e acredito que Donis não passou no verdadeiro teste”.

Ele acrescentou: “Nosso problema, como sauditas, é que qualquer coisa nos satisfaz, e é isso que nos mantém sempre no mesmo ciclo vicioso, sem que possamos aprender com nossos erros anteriores”.

E explicou: “Chegamos a um estágio em que todas as seleções devem ter cuidado conosco, seja pela força do campeonato (saudita), seja pelos grandes nomes, seja pela reputação mundial que faz com que os outros fiquem na defensiva”.

E continuou: “Foi isso que aconteceu na partida, mas Donis jogou de maneira diferente do que nos amistosos, nos quais víamos uma pressão alta e a equipe demonstrava ousadia e personalidade, o que não ocorreu na partida oficial”.

E continuou: “Na partida oficial, percebemos que a defesa estava estranhamente atrasada; houve atrasos nas substituições, escolhas erradas e esgotamento físico por não termos feito substituições antecipadas para injetar sangue novo na partida”.

E continuou: “Essas razões fizeram com que não tivéssemos um bom desempenho no segundo tempo; por isso, estou satisfeito com o resultado, mas, em termos de nível, poderia ter sido melhor do que foi, já que estávamos jogando contra a seleção mais fraca do grupo”.

E concluiu: “Esta é a seleção mais fraca do grupo, e os próximos jogos vão comprovar o que digo, pois ela não disputou nenhum amistoso, tem muitas ausências, problemas no vestiário e, em campo, parecia desligada do clima da partida”.

Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Uruguai, Espanha e Cabo Verde, e todas as seleções somam apenas um ponto após o término da primeira rodada.