Em primeiro ato, Paulo Sousa rompe com Flamengo de 2019 e confirma preferência por três zagueiros

A estreia de Paulo Sousa no Flamengo comprovou aquilo que já se esperava do treinador: ele chegou para fazer um novo time, com um novo modelo e ideias diferentes daquela equipe que venceu tudo em 2019.

Logo no primeiro jogo, mesmo poupando boa parte daqueles que devem ser titulares, Paulo não abriu mão de utilizar três zagueiros. Esta será, inclusive, a base de seu trabalho no clube.

Com todos os jogadores à disposição, o técnico deve optar por um 3-5-2 ou 5-3-2 ao defender e 3-1-4-2 ao atacar. A ideia de Paulo vem sendo clara nos treinos: defender e atacar com muitos, buscando a compactação do time e preenchendo corretamente os espaços.

Outro ponto importante do trabalho de Paulo Sousa é a intensidade. O treinador chegou a falar sobre o ritmo de Marinho durante a entrevista coletiva pós jogo e ressaltou que o atacante deve saber "pausar" o jogo, porque senão atrapalha o equilíbrio entre os setores.

Paulo deseja uma ocupação de espaço de maneira inteligente, racional, para que o time possa atacar em bloco e defender da mesma maneira, sem correr riscos de ficar muito exposto em caso de perda da bola. O técnico fez questão de destacar que o coletivo é mais importante que o individual, num claro recado ao que pretende fazer no clube.

Conforme trouxe a GOAL, na estreia, a ideia de Paulo Sousa era segurar alguns jogadores de olho no Fla-Flu, o técnico encarou o confronto contra o Boavista como teste para observar alguns jogadores. No clássico jogará "à vera".