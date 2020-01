Em meio a sondagens, Reinier se apresenta à seleção olímpica e staff vive expectativa

Apesar de especulações, ainda não há propostas oficiais na mesa do Flamengo pelo meia de 17 anos; Jorge Jesus, no entanto, destacou que pode sair "já"

A torcida do acordou preocupada por conta de uma declaração do técnico Jorge Jesus. Em entrevista ao jornal português Record, ele afirmou que Reinier deve ser vendido em breve por uma grande quantia de euros.

"Lancei três jogadores no Flamengo, um com 17 anos, outro com 18 e outro com 19. Eles são titulares em alguns jogos. O que tem 17 anos (Reinier) vai ser vendido para uma das grandes equipes da Europa já, por vários milhões de euros".

A frase foi o suficiente para deixar o torcedor com uma pulga atrás da orelha em relação a possível saída da jovem revelação do Flamengo. Reinier, que se apresenta nesta sexta-feira(03) à seleção pré-olímpica, tem algumas sondagens mas a diretoria Rubro-Negra ainda espera algo oficial.

Calma Nação, estou arrumando as malas pra me apresentar na seleção, ficar um mês fora rsss e passando meu aniversário longe da família🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Reinier Jesus👔 (@ReinierJesus_19) January 2, 2020

O garoto de 17 anos é tido como uma das grandes promessas do futebol brasileiro e desde cedo é acompanhado por clubes como Manchester United, PSG, Real Madrid entre outros. Em ascensão no clube, Reinier renovou o contrato em novembro mas reduziu a multa de 70 para 35 milhões de euros. Valor abaixo do que o time merengue pagou para ter Vinicius Júnior, por exemplo.

As próximas semanas podem ser decisivas para Reinier, justamente porque o atleta vai disputar o pré-olímpico, torneio em que olheiros do Velho Continente acompanham de perto. A ida do garoto, que vale frisar não terá férias, foi incentivada não só por Branco, coordenador das divisões de base da CBF, como também pelo presidente Rogério Caboclo, além claro do treinador André Jardine. Ele estará ao lado de atletas mais rodados como Bruno Guimarães, Guga, Paulinho e companhia.



(Foto: Flamengo / Divulgação)

Isso mostra que não respingou no jogador o atrito entre CBF e Flamengo que trocaram farpas quando o decidiu não liberar o próprio Reinier para a preparação para a sub-17. Na ocasião, Branco optou por deixar o garoto de fora, já que ele perderia todos os preparativos.

No plano de carreira, o staff de Reinier tem uma coisa em mente: não vale trocar o Flamengo por um mercado periférico, o clube vive um grande momento além de ter um excelente treinador, que sabe projetar jovens atletas e, por isso, declarou que ele será vendido por uma boa quantia de "euros".

Internamente, o sentimento de que Reinier pode evoluir muito nas mãos de Jorge Jesus vai do staff aos familiares do atleta, assim como o sentimento de que "se chegar um ou é impossível dizer não", como bem frisou um fonte próxima do jovem de 17 anos.