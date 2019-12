Real Madrid se junta a Barcelona e Atlético no interesse por Reinier, do Flamengo

Brasileiro de apenas 17 anos está valorizado após conquistar o Brasileirão e a Libertadores da América

O jovem brasileiro Reinier tem sido observado e monitorado por gigantes espanhóis. O meia-atacante de apenas 17 anos tem o , e agora o como interessados na contratação. A renovação de contrato e a consequente diminuída no valor da multa rescisória serviu como uma verdadeira isca para os gigantes europeus, que agora batalharão para levar a promessa aos seus clubes, em janeiro.

O primeiro a demonstrar interesse foi o Atlético de Madrid. A equipe de 'Cholo' Simeone identificou o brasileiro como alvo após a sub-17, na qual o foi campeão, mas Reinier não atuou, pois o não liberou. Entretanto, o valor pedido pelo assustou os espanhois. A equipe do Rio de Janeiro pedia 62 milhões de euros (cerca de R$ 280 milhões).

No começo de novembro, Reinier renovou seu contrato com a equipe da Gávea. Um dos pontos desse novo vínculo é a multa rescisória, que abaixou e foi para 35 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões). Por mais que o valor ainda seja alto, já fica mais fácil para que outros clubes queiram investir. A intenção do Flamengo ao abaixar a multa foi exatamente a de atrair mais compradores para conseguir fazer dinheiro com a venda de uma de suas principais promessas dos últimos anos.

O Barcelona entrou no páreo pelo jovem de 17 anos, mas não fez nenhum movimento efetivo para contar com ele.

Por último apareceu o outro gigante espanhol para disputar a contratação do camisa 19 do Flamengo. Além de brigar pelo título de LaLiga, Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona também devem entrar em uma disputa por Reinier, que no último brasileirão fez seis gols e deu duas assistências em 14 partidas.