Em alta no Atlético, Guilherme Arana entra na mira do Benfica

O clube português deve preparar, em breve, uma proposta de cerca de seis milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões)

Convocado para a disputa das Olimpíadas de Tóquio , no Japão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana está em alta no mercado e desperta interesse do Benfica. A informação é do diário Record, de Portugal. O nome do brasileiro está na lista de possíveis reforços e o Benfica prepara uma oferta de seis milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões).

🥇 Saiu a convocação da seleção para a Olimpíada de Tóquio! 🇯🇵



✋ GOLEIROS

Brenno (Gremio)

Santos (Athletico)



↔️ LATERAIS

Dani Alves (São Paulo)

Gabriel Menino (Palmeiras)

Guilherme Arana (Atlético-MG) pic.twitter.com/kqena2ciEJ — Goal Brasil (@GoalBR) June 17, 2021

Pela apuração da Goal, esse valor não será suficiente para convencer a diretoria do Atlético-MG a negociar o atleta, que é uma das principais peças do elenco. Apesar da necessidade financeira de fazer vendas, a diretoria do clube mineiro garante que só vai liberar jogadores importantes caso haja proposta bastante satisfatória.

Internamente, a ideia é que a ida de Arana para a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos poderá representar uma valorização significativa de seus direitos econômicos. Com a intermediação exclusiva do agente André Cury, a Goal também pode confirmar que o Galo não pensa em um negócio por menos de 12 milhões de euros (R$ 72,2 milhões) pelo lateral, já que desembolsará um total de 5 milhões de euros pelo empréstimo e compra junto ao Sevilla - que será realizada por cláusula neste mês de junho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Nosso objetivo é ganhar mais títulos. Para ganhar mais títulos, não podemos desfalcar o nosso elenco de hoje. Resolve o problema financeiro, mas deixa de lado os títulos. Aí o outro investimento que você fez vai por água abaixo. É uma equação um pouco complicada, mas nós temos que ter muita sabedoria para conduzir isso de forma que a gente resolva o problema financeiro e não perca a qualidade dentro de campo”, garante o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho.

No auge da carreira, aos 24 anos, Arana é considerado o melhor da posição no futebol brasileiro e se destaca principalmente pelo poder ofensivo. Recentemente, o lateral fez um belo gol no amistoso da seleção olímpica diante da Sérvia. No dia da convocação final, o técnico André Jardine elogiou o jogador:

"O Arana é um lateral que vive uma fase espetacular e que foi o melhor do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tem uma desenvoltura muito grande tanto defensiva quanto ofensivamente. Quando um lateral esquerdo tem o aval do Branco, ele atende os quesitos para vestir esta camisa. Ele tem nos enchido os olhos aqui”, disse.

Desfalque na Libertadores

Guilherme Arana será desfalque do Atlético-MG para os jogos diante do Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores já que irá se apresentar à seleção brasileira olímpica no dia 8 de julho. As partidas contra o Boca estão marcadas para os dias 13 e 20 do mesmo mês. Ainda que tal decisão acarrete em prejuízo técnico, a diretoria do Galo não irá pedir a desconvocação de Arana: é um sonho do jogador disputar as Olimpíadas.

Por outro lado, o técnico Cuca tem motivos para se preocupar. Além de perder o titular da posição para jogos de mata-mata da Libertadores. O lateral Dodô, substituto imediato de Arana, virou dúvida após sofrer lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar fora entre três a quatro semanas. O prazo está apertado especialmente pensando no duelo do dia 13, em Buenos Aires, na primeira parte da série diante do Boca Juniors.

*Colaborou Thiago Fernandes