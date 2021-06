Atlético-MG espera propostas por atletas que estão na Copa América

No orçamento de 2021, a diretoria do Atlético-MG prevê R$ 120 milhões em vendas de jogadores

Com necessidade financeira de negociar atletas na janela europeia, o Atlético-MG espera receber propostas oficiais por jogadores que estão servindo as suas seleções na Copa América.

Os atacantes Savarino, da Venezuela, e Eduardo Vargas, do Chile, poderiam ser negociados em caso de ofertas. Savarino tem 24 anos e é valorizado por sua velocidade. Nos últimos meses, o venezuelano vem sendo monitorado por alguns clubes europeus, principalmente, da Espanha.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Eduardo Vargas, 31 anos, é titular da seleção chilena e está se destacando nos jogos das Eliminatórias. Ele marcou na estreia da Copa América no empate contra a Argentina.

O zagueiro Júnior Alonso, do Paraguai, já foi especulado como possível indicado pelo técnico Sampaoli no Olimpique Marselle-FRA.

Já o volante Alan Franco, do Equador, tem 22 anos e perdeu espaço nos últimos meses. Está sendo pouco utilizado pelo técnico Cuca. Franco pode virar moeda de troca no mercado.

No orçamento de 2021, a diretoria do Atlético-MG prevê R$ 120 milhões em vendas de jogadores.



Zagueiro de saída

O zagueiro Bueno está vivendo os últimos dias de contrato com o Atlético-MG. Emprestado pelo Kashima Antlers-JAP até o dia 30 de junho, o jogador não terá o vínculo renovado.

Bueno não atuou nenhuma vez na atual temporada e é pouco relacionado para o banco de reservas.

Pelo contrato, o Galo tem direito de compra no valor fixado de US$ 1,2 milhões. O empréstimo de um ano custou R$ 1,5 milhão. São apenas nove jogos realizados pelo time mineiro.

Com alívio na folha de pagamentos com as saídas de Bueno e do atacante Diego Tardelli, que não teve o contrato renovado no fim de maio, o Atlético-MG ganha um fôlego para buscar reforços: um zagueiro e um atacante são prioridades.