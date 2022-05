Elye Wahi: Conheça o jovem com mais gols entre as ligas "Big Five" da Europa

O jovem com mais gols nas ligas 'Big Five' da Europa em 2021-22? A menos que você tenha prestado atenção especial ao futebol francês nesta temporada, não é uma pergunta fácil de responder.

Apesar de marcar o primeiro dia de maio com seu 10º gol na temporada, as atuações de Elye Wahi pelo Montpellier passaram despercebidas para os fãs mais casuais do futebol europeu.

Mas um olhar mais atento às suas estatísticas sugere que o jovem de 19 anos tem potencial para se tornar um nome familiar mais cedo ou mais tarde.

Wahi não é apenas o jogador mais jovem da história do Montpellier a atingir os dois dígitos de gols em uma única temporada, mas ele ocupa o terceiro lugar em termos de ser o jogador mais jovem a marcar seu 10º gol na Ligue 1 - atrás apenas de Kylian Mbappe e Ousmane Dembele, e à frente de Thierry Henry.

Sem surpresa, Montpellier agiu rapidamente para amarrar o jovem a um novo contrato em março de 2022, mas não demorará muito para que clubes maiores da França e do exterior procurem um jogador que mostrou desde cedo que sabe como fazer gols.

Nascido em Courcouronnes, nos subúrbios do sul de Paris, o primeiro gosto de Wahi pelo futebol veio em Suresnes, o mesmo clube pelo qual N'Golo Kante jogou durante sua adolescência.

Wahi ingressou na equipe de Hauts-de-Seine aos sete anos de idade, e logo ficou claro que ele era uma revelação com a bola na área.

"Ele estava dois ou três anos à frente de seus companheiros em termos do que podia fazer", explica Pierre Ville, ex-presidente do clube Suresnes, à GOAL. "Ele rapidamente os superou."

"Durante um torneio que organizamos, eu o vi marcar um voleio com a bola caindo verticalmente do céu, como assistir (Zinedine) Zidane na final da Liga dos Campeões de 2002, mas o menino tinha apenas 11 anos!"

O futebol era tudo para Wahi, embora às vezes houvesse preocupações em relação à sua educação, com a escola não sendo algo que ele gostasse.

"Não era uma questão de inteligência, mas a escola era muito trabalhosa para ele", lembra Ville.

"Ele estava sempre jogando com a bola enquanto o futebol ocupava sua mente. Ele adorava o jogo, especialmente jogar partidas".

Aos 13 anos, as academias profissionais começaram a perceber o talento de Wahi, e ele tomou a decisão de se juntar ao Caen – coincidentemente, outro dos ex-times de Kante – nessa idade.

A decisão de se mudar para a Normandia foi, em parte, para permanecer a uma distância de carro decente da casa que dividia com sua mãe e irmã, ao mesmo tempo em que entrava em um sistema juvenil que é conhecido por dar aos seus melhores jogadores um caminho claro para o primeiro time.

Essa oportunidade, no entanto, não surgiu para Wahi, apesar de ele ter marcado 89 gols em uma única temporada enquanto jogava pelos sub-15 do clube.

Em vez disso, ele deixou o Caen por motivos não relacionados ao futebol e, no verão de 2018, estava de volta aos arredores de Paris e sem clube.

Ele recebeu algumas ofertas da Inglaterra na época, mas optou por Montpellier, onde se reuniria com o ex-diretor da academia de Caen Francis de Taddeo, que acabara de assumir um papel semelhante com La Paillade.

"Ele é um jogador poderoso, atlético e rápido, com uma série de habilidades de drible, onde só ele sabe o que vai fazer a seguir", disse De Taddeo ao France Bleu , e os torcedores do Montpellier puderam testemunhar esses talentos desde que ele fez sua estreia como profissional contra o Metz em dezembro de 2020.

Embora sua segunda aparição na Ligue 1 não tenha acontecido até um mês depois, contra o Mônaco, Wahi marcou com um gol, tornando-o o segundo jogador mais jovem da história a marcar gols pelo Montpellier.

Ele reforçou isso com mais dois gols antes do final da temporada, já que foi amplamente usado como substituto pelo técnico Michel Der Zakarian.

Esse papel continuou nos primeiros meses do mandato de Olivier Dall'Oglio depois que ele substituiu Der Zakarian no verão de 2021, mas depois de marcar apenas uma vez nos primeiros quatro meses da campanha, Wahi explodiu desde dezembro, estabelecendo-se como titular regular. .

Em sua carreira na Ligue 1 até o momento, ele tem uma média de um gol a cada 177 minutos, e há poucos jogadores de sua idade que podem afirmar ter uma proporção de gols em todos os outros jogos em um nível tão alto.

Fora de campo, Wahi integrou-se bem ao elenco do Montpellier e foi eleito o melhor cantor do elenco depois de apresentar sua versão de 'Premier Gaou' pelo Magic System durante sua iniciação.

Isso será (literalmente) música para os ouvidos de Wahi, que leva seus talentos vocais um pouco mais a sério do que a maioria dos jogadores de futebol.

"Elye é apaixonado por música", disse um amigo próximo à GOAL. "Ele gosta de ir a shows e até canta muito bem.

"Sem nunca pensar em se destacar e fazer disso uma carreira, ele às vezes vai ao estúdio para cantar. É seu hobby."

Apesar de seus interesses fora do campo, o que continua sendo mais importante para Wahi agora é continuar a fazer música doce no campo de futebol e aproveitar o que tem sido uma temporada de destaque para ele em sua terra natal.

Se ele for capaz de fazer exatamente isso, então o resto do mundo logo aprenderá seu nome.