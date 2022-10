Para Felipão, árbitro minou final da Libertadores: "Malandro"

Jogadores do Athletico saem em defesa de Pedro Henrique, expulso na decisão contra o Flamengo

A decisão da Copa Libertadores de 2022, que terminou com título do Flamengo no último sábado (29), vai ter um lance capital para os torcedores do Athletico: a expulsão do zagueiro Pedro Henrique aos 44 minutos do primeiro tempo após falta em Ayrton Lucas. O árbitro Patricio Loustau entendeu que o jogador do Furacão deveria tomar cartão amarelo e, como ja tinha, consequentemente levou também o vermelho. Com um a menos, o Athletico não resistiu ao Flamengo e perdeu por 1 a 0.

Para Luiz Felipe Scolari o árbitro argentino foi malandro.

“A primeira falta não era de cartão, a segunda falta era de cartão. Ele sabe como minar, malandro”, disse Felipão.

O goleiro Bento comentou sobre o clima no vestiário após a derrota. Pedro Henrique era o mais abatido. "Impossível não ficar abatido depois de uma expulsão faz parte do futebol, poderia acontecer com qualquer outro da nossa equipe", afirma o goleiro.

Já o general Thiago Heleno, seu companheiro de zaga, saiu em defesa do atleta e ressaltou a importância de Pedro Henrique durante a temporada.

"Se a gente disputou uma final hoje, a gente deve muito ao Pedro Henrique. Porque ele vem segurando as pontas desde o início do campeonato, ele e outros jogadores, eu e Fernandinho chegamos na metade da Libertadores , então se a gente ta disputando a final passa muito por ele. Hoje foi uma infelicidade, a gente fica triste, poderia acontecer com qualquer um. Não tem culpado”, disse o capitão atleticano.

Voltando ao Brasil após a partida no Equador, o Athletico concentra suas forças em voltar à Libertadores 2023 através do Brasileirão: o time é 6º colocado, com 51 pontos, a quatro rodadas para o final da temporada.