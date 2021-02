Eliminação de Karol Conká do BBB 21: Richarlison cumpre promessa e Neymar "acorda feliz"

Rejeição recorde de 99,17% dos votos repercute entre jogadores, clubes e até entidades do futebol; atacante do Everton sorteará duas camisas

A noite desta terça-feira (23) foi histórica para os fãs do Big Brother Brasil. Karol Conká foi eliminada com rejeição recorde de 99,17% dos votos, o que foi motivo de comemoração para muitos jogadores, clubes e entidades do futebol.

Neymar, um dos principais comentaristas do BBB 21 no Twitter, comemorou muito a eliminação da rapper. Na manhã de quarta-feira (24), o jogador do PSG ainda estava tuitando sobre a saída da "vilã" da atual edição do reality show da Globo.

Acordei feliz, treinei feliz ... porque será? 👀 — Neymar Jr (@neymarjr) February 24, 2021

O craque brasileiro acordou durante a madrugada na França para acompanhar ao vivo o episódio do programa que entrou para a história. E embora tenha comemorado muito o resultado do paredão, Neymar também desejou sorte à cantora fora da "casa mais vigiada do Brasil".

HAHAHHAHAHHAHAHAHA

É RECORDEEEEEEE 99% carai 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) February 24, 2021

Karol Conka ... não curtimos seu estilo de jogo, sua participação e tudo mais, por isso que você “tombou” .. que vc seja muito feliz aqui fora e repense em tudo que fez no seu jogo, vida que segue e ela é feita pra aprender ... bola pra frente! — Neymar Jr (@neymarjr) February 24, 2021

Richarlison, atacante do Everton, é outro jogador que acompanha de perto o BBB 21 e ficou muito feliz com a saída de Karol Conká. Assim como Neymar, o capixaba também pediu que a rapper seja tratada com respeito fora do programa.

Sem ataques, sem ameaças e mensagens de ódio. Deixem ela reconstruir sua vida em paz. Good night! 💙 — Richarlison Andrade (@richarlison97) February 24, 2021

Vale lembrar que o jogador havia prometido o sorteio de uma camisa do Everton em caso de recorde. Cobrado pelos fãs nas redes sociais, Richarlison anunciou o sorteio de duas de suas camisas.

Amanhã anuncio as regras do sorteio da camisa pra vcs!!!! Vão ser logo duas pq 99% nunca mais vai acontecer 😂😂😂😂😂 — Richarlison Andrade (@richarlison97) February 24, 2021

Outros jogadores também se manifestaram no Twitter. Pedro, atacante do Flamengo, brincou com um meme famoso nas redes sociais e Danilo Avelar, defensor corintiano, lembrou que nesta quarta-feira (24) a eliminada participa do programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga.

Ana maria braga deve ta como essas hrs? Kkk — Danilo Avelar (@DaniloAvelar) February 24, 2021

Diversas contas de clubes, do Brasil e do exterior, comemoraram a eliminação, principalmente brincando com a porcentagem recorde de rejeição atingida. Ex-clube de Richarlison, o América-MG também prometeu camisa em caso de recorde e já se manifestou sobre isso.

Estamos com mais de 99,17% de saudades da temporada da @MLS — Orlando City Brasil (@BrOrlandoCity) February 24, 2021

Até mesmo contas de entidades como do Paulistão, Brasileirão e Ligue 1 publicaram referências à eliminação de Karol Conká.

99,17%🔋

Falta pouco pra começar o Paulistão Sicredi 2021 🥰⚽️ — Paulistão Sicredi 2021 (@Paulistao) February 24, 2021

Bom dia

Bom dia... 🎶 pic.twitter.com/O8sdfnMhlo — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) February 24, 2021