Jogadores e clubes se unem para eliminar Karol Conká do BBB 21; Richarlison promete camisa

Além do atacante do Everton, Neymar e Pedro estão entre os atletas que comemoraram a indicação da líder Sarah; clubes também se manifestaram

A edição do Big Brother Brasil 21 segue repercutindo entre os boleiros. O paredão desta semana formado por Arthur, Gilberto e Karol Conká foi definido na noite deste domingo (21) e diversos clubes e jogadores se uniram em uma causa: eliminar a cantora com recorde de rejeição.

Dois dos jogadores que mais participam do BBB, comentando os episódios do programa, são Richarlison e Neymar. O atacante do Everton, inclusive, prometeu uma camisa aos fãs se a porcentagem de votos para eliminar Karol Conká superar os 99%.

Mais de 99% pra @Karolconka no paredão de terça vale camisa pra vcs 🐍 — Richarlison Andrade (@richarlison97) February 22, 2021

Na edição de 2020, Richarlison já havia prometido camisa se Manu Gavassi fosse eliminada no paredão contra Felipe Prior e Mari Gonzalez. A promessa não pôde ser cumprida pois o eliminado foi Prior.

O craque do PSG, por sua vez, não prometeu nada aos seguidores, que cada vez mais esperam pelos comentários do jogador. Por outro lado, Neymar fez campanha no Twitter para que o recorde de rejeição de 98,76% dos votos, atingido por Nego Di na última semana, seja superado.

Bom dia.... jaa acordei com boa notícia!!!

Karol Conka no paredão.

Será que temos um novo récord ? 👀

Eu acho q da hein, bora meu povo .... MUTIRÃO #ForaKarolConka #ForaKarolsemK #ForaKarolseilaoque 🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) February 22, 2021

Karol Conká é vista como uma das "vilões" da 21ª edição do reality show da Globo. A cantora foi indicada ao paredão pela líder da semana, Sarah - que tem a torcida assumida de Neymar. Arthur foi indicado um consenso entre os finalistas da última prova do líder Fiuk, Caio e Gilberto, que está no paredão após receber quatro votos da casa.

Além de Richarlison e Neymar, vários outros jogadores e clubes se manifestaram nas redes sociais brincando com o paredão e demonstrando também uma preferência para a saída de Karol Conká. A eliminação acontece na próxima terça-feira (23).

Pedro e Hugo Souza comemoraram muito a vitória do Flamengo contra o Internacional, que colocou o Rubro-negro na liderança do Brasileirão, e também registraram a felicidade ao ver a rapper no paredão. O atacante utilizou até uma música da própria cantora para celebrar a indicação de Sarah.

Jaque é pá tombar... 👋🏼 — P9 (@Pedro9oficial) February 22, 2021

Obrigado Sarah!!! Joga y joga!!!🤪 — Hugo Souza (@Hugo99_) February 22, 2021

Confira a torcida dos clubes de futebol contra Karol Conká:

O povo brasileiro tá assim se unindo por #ForaKarol 🤪 pic.twitter.com/lQ6q9U6Abg — Everton (@Everton_PT) February 22, 2021

O City reclamou da instabilidade do Gshow, site em que a votação é registrada, citando uma frase dita por Tiago Leifert. Em outro post, brincou com o Kevin de Bruyne escrevendo o nome com a letra "c" e não com "k".

Boa noite, pessoal! Hora de ir dormir com a tranquilidade de quem viu o retorno do nosso craque Cevin De Bruyne



(Com C!!!)



🔷 #MCFCPortugues | https://t.co/JIQNttxQCn pic.twitter.com/M13ANhP8oX — Manchester City (@ManCityPT) February 22, 2021

Vamos juntos, @Richarlison97! 🗳️📱



Nação Americana, eliminação com mais de 99% dos votos da @KarolConka significa sorteio de uma camisa do #Coelhão, a mais bonita do Brasil!



Quem tá dentro? 🤔🤔 #BBB21 https://t.co/o6P5ROGbS4 — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) February 22, 2021

Recebi aqui no Whatsapp. Alguém me confirma se é real? 😳



0️⃣-2️⃣ #PSGASM pic.twitter.com/YD6xze2pdk — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) February 21, 2021