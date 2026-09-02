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HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduzido por

"Ele teria combinado com o BVB!" Transferência de jogador da seleção alemã gera incompreensão

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N. Woltemade

Nick Woltemade troca o Newcastle pela Juve. Nem todos aprovam isso: Didi Hamann teria preferido ver o atacante da seleção alemã no BVB.

Nick Woltemade se transferiu no Deadline Day, por empréstimo, do Newcastle United para a Juventus de Turim. O ex-jogador da seleção alemã Dietmar Hamann, porém, teria preferido ver o atacante de volta à Bundesliga, no Borussia Dortmund.

"Eu teria ficado no Newcastle. Eu teria preferido vê-lo se transferir para o BVB. Não gosto muito dessa transferência", declarou ele à Sky e admitiu ter ficado "surpreso" quando "leu" sobre a transferência para Turim.

"Acho que ele teria combinado com o Dortmund. Na Itália, nos últimos anos, a bola tem rolado em Milão. A Juventus não joga a Champions League. Mas, em termos de qualidade, é uma equipe muito boa", prosseguiu Hamann.

Segundo a Sky , o BVB de fato teria considerado uma possível contratação de Woltemade, que está deixando temporariamente o Newcastle apenas um ano após sua transferência de 75 milhões de euros vinda do Stuttgart, mas no fim o Aurinegro emprestou Ethan Nwaneri, do Arsenal.

Quem viu o acordo por Woltemade de forma um pouco mais positiva foi seu ex-treinador da seleção sub-21, Antonio Di Salvo. Nenhuma opção de compra foi acertada, e a taxa de empréstimo deve ficar entre quatro e cinco milhões de euros.

"Ele vai agora para um novo clube, tem todas as possibilidades de se apresentar, de mostrar seu valor. A Juventus já é um clube de ponta, mesmo que agora não tenha se classificado para a Champions League, um nível muito alto", afirmou Di Salvo.

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