“Ele tem intenções diferentes”, diz Martial sobre Solskjaer

O atacante francês elogiou a mudança de clima no Manchester United desde a chegada do norueguês

Anthony Martial está ao lado de boa parte de seus companheiros de time e da torcida do Manchester United em um pedido especial e bastante justificável até aqui: a permanência de Ole Gunnar Solskjaer para a próxima temporada. Especialmente pela diferença de mentalidade que o interino vem aplicando desde a demissão de José Mourinho.

O atacante fez um belo gol na vitória por 3 a 0 sobre o Fulham, no último sábado (09), pela 26ª rodada da Premier League. O resultado colocou os Red Devils pela primeira vez no Top-4 do campeonato, alcançando desta forma a última vaga para a próxima edição da Champions League. Em 11 jogos desde que Solskjaer foi apontado de forma interina, o United conquistou dez vitórias – considerando todos os torneios disputados.

Além do retorno aos resultados positivos e de um futebol mais agradável aos olhos da torcida, Martial também se encontra em um clima mais leve. Durante a pré-temporada, ainda sob o comando de Mourinho, o treinador o criticou publicamente pelo atraso com o qual se apresentou mesmo sabendo que o francês havia se ausentado por causa do nascimento de um filho.

“Nós estamos com um treinador que tem intenções diferentes, uma abordagem diferente. Estamos tentando fazer o que ele quer que nós façamos”, disse durante entrevista coletiva prévia ao duelo de ida contra o PSG, nesta terça (12), pelas oitavas de final da Champions League.

“Quando o nosso novo técnico chegou ele mostrou muita confiança, muita determinação. Isso realmente nos deu ânimo (...) Obviamente as coisas estão muito bem neste momento. Estamos muito felizes de tê-lo aqui”, “É claro que eu espero que possamos continuar com ele. A decisão final não é nossa, mas certamente estamos felizes que ele esteja aqui no momento”.