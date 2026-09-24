Ele não sabia da sua existência: Bellingham recebe prêmio especial da Fifa

Jude Bellingham, astro do Real Madrid e da seleção da Inglaterra, recebeu uma homenagem especial cerca de dois meses após o fim da Copa do Mundo de 2026.

Bellingham está na lista da seleção inglesa, à espera da partida de sábado contra a Espanha no estádio de Wembley, pela Liga das Nações da Europa.

E é quase certa a sua participação como titular, a menos que surjam circunstâncias inesperadas, já que ele é um dos líderes da equipe de Thomas Tuchel.

Bellingham fez uma atuação de destaque na Copa do Mundo, ocupando o terceiro lugar na lista de artilheiros (7 gols), atrás de Kylian Mbappé (10) e Messi (8).

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Dois meses após o término do torneio, Bellingham recebeu o prêmio da Chuteira de Bronze da Fifa, mas a surpresa é que Bellingham não sabia da possibilidade de receber um prêmio por ter ficado em terceiro lugar entre os melhores artilheiros.

Jude disse, em declarações reproduzidas pelo jornal "As": "A Chuteira de Bronze da Copa do Mundo... eu nem sabia que existia, mas obrigado de qualquer forma".

Jude chegou às semifinais, mas foi eliminado pela Argentina, fracassando assim em repetir o feito de chegar à final da Eurocopa 2024, que a Inglaterra disputou e perdeu para a Espanha.

Nesta semana, ele terá a oportunidade de enfrentar a Espanha novamente, e desta vez contra seus companheiros de Real Madrid, como Cucurella e Huijsen.