Egito x Zimbábue: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

A seleção do Egito enfrenta o Zimbábue nesta segunda-feira (22), às 17h (horário de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações de 2025. A partida acontece no Adrar Stadium, em Agadir, Marrocos, e possui transmissão ao vivo de BandSports, Band.com.br, Esporte na Band (Youtube) e Bandplay (confira a programação completa de futebol aqui).

As equipes fazem parte do grupo B, junto com Angola e África do Sul. O Egito chega na competição como uma das seleções favoritas, sendo eles os maiores campeões da história da competição, com sete títulos, além de contar com nomes de peso como Mohamed Salah e Omar Marmoush. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, os Faraós terminaram na primeira colocação do seu grupo, invictos, com oito pontos e dois empates.

O Zimbábue, por sua vez, chega como azarão, ficando na última posição do seu grupos nas eliminatórias da CAF da Copa do Mundo de 2026, sem conquistar uma única vitória — foram cinco empates e cinco derrotas nos 10 jogos disputados.

Prováveis escalações

Egito: El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hamdi; Fathy, Attia, Zizo; Salah, Marmoush, Trézéguet. Técnico: Hossam Hassan.

Zimbábue: Chipezeze; Murwira, Garananga, Hadebe, Lunga; Nakamba, Fabisch, Musona; Chirewa, Dube, Maswanhise. Técnico: Mario Marinica.

Desfalques

Egito

Sem desfalques confirmados.

Zimbábue

Sem desfalques confirmados.

Quando é?