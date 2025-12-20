Quem vai ser o campeão da Copa Africana de Nações 2025? Do Egito de Mohamed Salah até o Marrocos, veja os favoritos ao título

Basta lembrar da edição de 2023 na Costa do Marfim, que foi adiada até janeiro de 2024 por razões climáticas, mas ainda assim valeu a espera, pois a nação anfitriã saiu vitoriosa após mudar de treinador no meio do torneio, já que quase foram eliminados na fase de grupos. Acredite ou não, a Copa Africana das Nações de 2025 pode ser igualmente cativante, e o Marrocos parece mais do que capaz de superar os Elefantes ao jogar em casa.
Claro, quando o torneio começar no domingo, a maioria dos olhares estará firmemente fixada em Mohamed Salah, que, após sua discussão pública com o técnico do Liverpool, Arne Slot, está ansioso para finalmente colocar as mãos no troféu depois de terminar duas vezes como vice-campeão com o Egito, em 2017 e 2021. No entanto, o superastro da Nigéria, Victor Osimhen, nunca venceu o torneio também e pode-se ter certeza de que ele e seus companheiros de equipe estarão determinados a compensar para seus fãs por não terem se qualificado para a Copa do Mundo de 2026.
A competição vai ser intensa, no entanto. Vários times são mais do que capazes de levar o troféu para casa, como a GOAL destaca antes da abertura do torneio de domingo entre Marrocos e Comores em Rabat...
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢