Quem vai ser o campeão da Copa Africana de Nações 2025? Do Egito de Mohamed Salah até o Marrocos, veja os favoritos ao título

Estar no Marrocos já é uma conquista monumental para Botswana, 138º colocados no ranking da Fifa e fizeram apenas uma aparição anterior no torneio, em 2012. Comores também estão se preparando para sua segunda CAN na história, mas depois de surpreendentemente terminarem à frente da Tunísia em seu grupo de qualificação, sem dúvida sentirão que têm uma chance de conquistar uma das vagas nas oitavas de final para as quatro melhores equipes que ficarem em terceiro lugar.

É difícil ser otimista sobre as perspectivas da Tanzânia, no entanto. Eles chegaram às finais ao vencer a Guiné no que foi efetivamente um play-off de segundo lugar no Grupo H, mas a qualificação para a Copa do Mundo não foi nada boa (apenas três vitórias em oito jogos) e estão em um grupo difícil com Nigéria, Tunísia e Uganda. O sorteio também não foi gentil com Moçambique (no grupo de Costa do Marfim, Camarões e Gabão), embora valha a pena notar que eles conseguiram um ponto fora de casa contra o Mali na qualificação, então podem causar problemas para equipes mais fortes em um bom dia.

Zimbábue se classificou de forma bastante confortável, mas sua forma despencou dramaticamente desde então, falhando em vencer qualquer um dos jogos de qualificação para a Copa do Mundo, e sua causa não foi ajudada por problemas extra-campo contínuos relacionados à associação de futebol do país.

Infelizmente, a situação no Sudão é muito, muito pior. Os Falcões de Jediane superaram o Níger para a segunda posição em seu grupo graças a um empate 0 a 0 com uma Angola já qualificada no último dia de jogo, mas é difícil saber o que esperar de um grupo de jogadores profundamente afetado pela brutal guerra civil ainda em curso em seu país.