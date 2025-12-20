+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
AFCON contenders GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Quem vai ser o campeão da Copa Africana de Nações 2025? Do Egito de Mohamed Salah até o Marrocos, veja os favoritos ao título

Na Europa, grande parte da preparação para a Copa Africanas de Nações de 2025 tem-se focado, infelizmente - mas inevitavelmente - em quais clubes serão mais afetados pela programação do torneio no meio da temporada. No entanto, como um torneio incrivelmente prestigioso que raramente deixa de proporcionar uma quantidade inacreditável de drama, a CAN merece muito mais reconhecimento

Basta lembrar da edição de 2023 na Costa do Marfim, que foi adiada até janeiro de 2024 por razões climáticas, mas ainda assim valeu a espera, pois a nação anfitriã saiu vitoriosa após mudar de treinador no meio do torneio, já que quase foram eliminados na fase de grupos. Acredite ou não, a Copa Africana das Nações de 2025 pode ser igualmente cativante, e o Marrocos parece mais do que capaz de superar os Elefantes ao jogar em casa. 

Claro, quando o torneio começar no domingo, a maioria dos olhares estará firmemente fixada em Mohamed Salah, que, após sua discussão pública com o técnico do Liverpool, Arne Slot, está ansioso para finalmente colocar as mãos no troféu depois de terminar duas vezes como vice-campeão com o Egito, em 2017 e 2021. No entanto, o superastro da Nigéria, Victor Osimhen, nunca venceu o torneio também e pode-se ter certeza de que ele e seus companheiros de equipe estarão determinados a compensar para seus fãs por não terem se qualificado para a Copa do Mundo de 2026.

A competição vai ser intensa, no entanto. Vários times são mais do que capazes de levar o troféu para casa, como a GOAL destaca antes da abertura do torneio de domingo entre Marrocos e Comores em Rabat...

  • FBL-CAN-20205-QUALIFIER-BOT-EGYAFP

    Os completos azarões

    Estar no Marrocos já é uma conquista monumental para Botswana, 138º colocados no ranking da Fifa e fizeram apenas uma aparição anterior no torneio, em 2012. Comores também estão se preparando para sua segunda CAN na história, mas depois de surpreendentemente terminarem à frente da Tunísia em seu grupo de qualificação, sem dúvida sentirão que têm uma chance de conquistar uma das vagas nas oitavas de final para as quatro melhores equipes que ficarem em terceiro lugar.

    É difícil ser otimista sobre as perspectivas da Tanzânia, no entanto. Eles chegaram às finais ao vencer a Guiné no que foi efetivamente um play-off de segundo lugar no Grupo H, mas a qualificação para a Copa do Mundo não foi nada boa (apenas três vitórias em oito jogos) e estão em um grupo difícil com Nigéria, Tunísia e Uganda. O sorteio também não foi gentil com Moçambique (no grupo de Costa do Marfim, Camarões e Gabão), embora valha a pena notar que eles conseguiram um ponto fora de casa contra o Mali na qualificação, então podem causar problemas para equipes mais fortes em um bom dia.

    Zimbábue se classificou de forma bastante confortável, mas sua forma despencou dramaticamente desde então, falhando em vencer qualquer um dos jogos de qualificação para a Copa do Mundo, e sua causa não foi ajudada por problemas extra-campo contínuos relacionados à associação de futebol do país.

    Infelizmente, a situação no Sudão é muito, muito pior. Os Falcões de Jediane superaram o Níger para a segunda posição em seu grupo graças a um empate 0 a 0 com uma Angola já qualificada no último dia de jogo, mas é difícil saber o que esperar de um grupo de jogadores profundamente afetado pela brutal guerra civil ainda em curso em seu país.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-BENAFP

    Os que merecem atenção

    A Guiné Equatorial pode ter jogado apenas em quatro edições anteriores da CAN, mas esta é sua terceira participação consecutiva. Ainda assim, parece haver pouca chance de eles superarem a surpreendente colocação no quarto lugar em 2015, já que seus resultados nas eliminatórias da Copa do Mundo foram bastante fracos (quinto no Grupo H da CAF). O mesmo vale para a Zâmbia, embora as Balas de Cobre não sejam subestimadas no Marrocos, dado que venceram a Costa do Marfim a caminho de liderar seu grupo de qualificação para o torneio.

    O Benim também pode causar problemas. Os Guepardos podem não ter estrelas, mas só não ficaram na segunda colocação do seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo de 2026 — e, consequentemente, não assegurando uma vaga — ao perder para a Nigéria em seu último jogo de grupo. 

    A Angola é outro time para ficar de olho. Conquistaram seu lugar no Marrocos ao terminar em primeiro em um grupo que continha Sudão, Níger e Gana sem perder um único jogo. Uganda, por sua vez, foi derrotada apenas uma vez na qualificação, pela África do Sul, e possui uma defesa razoavelmente sólida que pode frustrar equipes como Tunísia e Tanzânia no Grupo C.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-KEN-GABAFP

    Os azarões

    O Gabão não se classificou de maneira particularmente impressionante, sendo derrotados em casa e fora pelo Marrocos, enquanto a ficha ainda cai de que eles ficarão de fora da Copa do Mundo de 2026. O Gabão foi o vice-líder mais bem classificado nas qualificatórias da CAF, terminando apenas um ponto atrás da Costa do Marfim no Grupo F, mas Pierre-Emerick Aubameyang e companhia sofreram uma devastadora derrota na prorrogação para a Nigéria, no segundo turno dos playoffs, e não participarão do torneio de seleções do ano que vem.

    A Burkina Faso também passou por seu próprio desespero na qualificação para a Copa do Mundo. Apesar de perder apenas um jogo em seu grupo (fora de casa para o Egito) eles ficaram de fora dos playoffs da CAF pela diferença no saldo de gols. Ainda assim, com Bertrand Traore, Dango Ouattara e Lassina Traore no ataque, Burkina Faso definitivamente tem poder de fogo suficiente para sair do Grupo E e, potencialmente, causar algum dano na fase eliminatória também.

    O Mali também deve ser uma oposição perigosa. O time de Tom Saintfiet não conseguiu superar a Gana nas eliminatórias da Copa do Mundo, mas ostenta muita qualidade no meio-campo. Muito dependerá, no entanto, da condição mental e física de Yves Bissouma, que chegou ao Marrocos sem ter jogado uma única partida competitiva pelo Tottenham nesta temporada por uma variedade de razões.

    Em completo contraste, a RD Congo está em ótimos espíritos agora, após manter a calma para derrotar a Nigéria nos pênaltis e avançar para a repescagem intercontinental da Copa do Mundo, onde precisam apenas derrotar Nova Caledônia ou Jamaica para se classificar. Os Leopardos terminaram em quarto lugar na CAN de 2023 e uma exibição igualmente forte não está além de um time que inclui Aaron Wan-Bissaka, Meschak Elia e o sempre-eficaz Cédric Bakambu.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-LES-NGAAFP

    Os curingas

    A África do Sul é a 61ª seleção mais forte do mundo segundo o ranking da Fifa, mas os vencedores de 1996 estão definitivamente a avançar novamente na direção certa. O técnico Hugo Broos pode não ter muitos nomes de peso à sua disposição, mas esta é uma equipe forte e unida, composta principalmente por jogadores das potências domésticas Mamelodi Sundowns e Orlando Pirates, e os Bafana Bafana garantiram sua vaga na Copa do Mundo do próximo verão ao terminarem à frente da Nigéria no seu grupo de qualificação.

    Claro, os Super Eagles não conseguiram progredir para a repescagem intercontinental - e em circunstâncias traumáticas, com a equipe de Eric Chelle perdendo nos pênaltis para a RD Congo. Pelo lado positivo, uma disputa pré-torneio que poucos tem a mesma profundidade ou ameaça ofensiva que os Leopardos.

    Com nomes como Sebastien Haller, Amad Diallo, Wilfried Zaha e o tremendamente talentoso adolescente Yan Diomande para escolher, a Costa do Marfim também vai ser uma equipe difícil de conter em Marrocos, e os Elefantes estarão muito otimistas sobre suas chances de conquistarem o bicampeonato consecutivo depois de se qualificarem para a Copa do Mundo sem perder um único jogo.

    Camarões, no entanto, ainda estão em estado de choque após terminarem em segundo lugar para a pequena Cabo Verde no seu grupo de qualificação, antes de serem derrotados pela RD Congo nos playoffs. Portanto, enquanto os Leões Indomáveis podem contar com jogadores de primeira classe como Bryan Mbeumo, do Manchester United, é difícil saber o que esperar dos cinco vezes campeões da África - especialmente porque eles só chegaram às oitavas de final na CAN de 2023.

    A Tunísia é outro caso curioso. As Águias de Cartago estão preparadas para uma 17ª aparição consecutiva recorde na Copa Africana de Nações, mas tiveram uma saída embaraçosa na primeira rodada da última vez e ficaram em segundo colocado, atrás de Comores, na qualificação para o torneio. No entanto, os norte-africanos também garantiram uma vaga na Copa do Mundo sem sofrer um único gol e empataram com o Brasil no mês passado. Embora não tenham um estilo ofensivo como alguns de seus concorrentes, provavelmente serão difíceis de derrotar.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    Os principais desafiantes

    A Argélia caiu sensacionalmente na primeira rodada da CAN 2023, mas quase não há chance de isso acontecer desta vez. Os Fennecs estão em boa forma, sofrendo apenas uma derrota competitiva nos últimos 18 meses enquanto se classificavam para a Copa do Mundo de forma convincente. Claro, aos 34 anos de idade, Riyad Mahrez já não é o fenômeno que era quando ajudou a Argélia a vencer a edição de 2019 do torneio, mas a equipe sólida de Vladimir Petkovic vai ser difícil de parar.

    Por outro lado, poderíamos dizer o mesmo sobre o Egito. Nenhuma nação venceu mais CANs do que os Faraós (sete) - mas eles podem adicionar ao seu recorde histórico no Marrocos? Com Salah provavelmente mais motivado do que nunca (por uma variedade de razões!), tudo é certamente possível para o Egito, que permaneceu invicto tanto em suas campanhas de qualificação para a Copa Africana de Nações quanto para a Copa do Mundo.

    É fácil argumentar, no entanto, que o Senegal tem ainda mais talentos do que o Egito, como os Leões de Teranga provaram ao enfrentar a equipe de Thomas Tuchel, a Inglaterra, no City Ground no início deste ano. Além de ter Edouard Mendy no gol e o capitão Kalidou Koulibaly na defesa, o treinador Pep Thiaw está absolutamente repleto de opções no ataque, com a sensação adolescente do Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, entre aqueles que competem por uma vaga ao lado de Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, e do lendário Sadio Mané na frente. 

  • Egypt v Morocco: Bronze Medal Match: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 13Getty Images Sport

    Os anfitriões - e favoritos

    O Marrocos venceu a Copa Africana de Nações apenas uma vez - e isso foi há 49 anos. Eles sequer chegaram às semifinais desde que participaram da decisão do torneio na Tunísia em 2004, enquanto os Leões do Atlas também foram dramaticamente eliminados da última edição nas oitavas de final pela África do Sul. No entanto, Marrocos não perdeu uma partida significativa desde então e recentemente quebrou o recorde da Espanha de vitórias consecutivas a nível internacional.

    Basicamente, os históricos quarto colocados na Copa do Mundo de 2022 não são apenas o melhor time da África, são uma das melhores equipes de futebol da atualidade. Então, quando se considera também que o capitão Achraf Hakimi está pronto para retornar de uma lesão para liderar um elenco estrelado que contém Yassine Bounou e Brahim Diaz, e o fato de que o Marrocos não perde uma partida competitiva em casa desde 2009, os anfitriões realmente não poderiam estar em melhor posição para acabar com sua agonizante seca de troféus.

    "Claro, há pressão adicional, mas não vamos nos esconder dela", afirmou o treinador do Marrocos, Walid Regragui. "É uma grande responsabilidade, mas é uma que aceitamos com orgulho. Há torcedores que sonham com este troféu desde 1976, e a união sagrada entre a equipe e os fãs será crucial. Esta pressão deve ser positiva, e mesmo que se torne negativa, nós lidaremos com isso. Estamos altamente motivados e temos todas as condições para fazer um grande torneio."

    O título realmente está ao alcance do Marrocos, mas se a história nos ensinou algo, é que sempre se deve esperar o inesperado na Copa Africana de Nações...

