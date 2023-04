Eduardo Coudet sugeriu Deyverson ao Atlético-MG antes de problema com a diretoria

Treinador queria a contratação de um centroavante para o elenco e acreditava que o ex-jogador do Palmeiras seria um nome interessante

Antes de entrar em rota de colisão com a diretoria do Atlético-MG, Eduardo Coudet pediu a contratação de um centroavante no mercado da bola. Um nome sugerido ao departamento de futebol foi o de Deyverson, hoje no Cuiabá, como soube a GOAL.

O centroavante de 31 anos tem contrato com o clube do Mato Grosso até 31 de dezembro de 2024. Ele chegou à equipe em agosto do ano passado, logo após a saída do Palmeiras, clube que defendeu desde julho de 2017.

À procura de um camisa 9 no mercado da bola antes da iminente saída, Coudet acreditava que Deyverson seria um nome útil no elenco atleticano. O nome, contudo, foi descartado nos bastidores da Cidade do Galo. Há o entendimento de que o atleta não seria um nome interessante para o plantel.

Esta não é a primeira vez que Eduardo Coudet sugere a contratação de Deyverson a um clube do Brasil. Em 2020, durante a passagem pelo Internacional, ele também apontou o centroavante como um possível reforço à cúpula colorada.

Em 2023, o centroavante fez oito partidas pelo Cuiabá, somando 373 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e não deu assistências. Ele disputou Estadual, Copa Verde e Copa do Brasil na atual temporada.

Coudet também foi o responsável por sugerir a contratação de Marco Ruben, que se aposentou em maio do ano passado, com as cores do Rosario Central, da Argentina. A informação sobre a situação do argentino foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

@rosariocentral

A busca da comissão técnica por um centroavante ocorre por causa da falta de opções no grupo de jogadores. Hoje, há dois atletas que fazem esse papel: Hulk e Alan Kardec. O segundo se recupera de lesão na região da lombar e não tem previsão para retorno aos gramados.

Eduardo Coudet não deve seguir no Atlético-MG depois de criticar a diretoria publicamente por causa de contratações e ausência de reforços. Mesmo que tenha pedido desculpas, há o entendimento nos bastidores de que houve quebra de confiança no trabalho. O clube prepara a saída do treinador e já fez até contato com Dorival Júnior, que está desempregado desde a saída do Flamengo, em dezembro do ano passado.